El Alondras comienza la Liga en O Morrazo ante el Pontevedra B

Los recién ascendidos Pontevedra B y Antela serán los dos primeros rivales del Alondras en el arranque de la temporada 2026-2027 en la Tercera RFEF. La escuadra que dirige Rafa Villaverde estrenará el nuevo césped de O Morrazo ante el filial pontevedrés el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, y tan solo siete días más tarde se medirá al Antela en tierras ourensanas. Al preparador rojiblanco le convence el calendario, que le permite arrancar en su feudo y tratar de poner las bases de una buena campaña como local.

«Al final hay que jugar contra todos, pero me gusta empezar en casa, porque queremos hacernos muy fuertes ahí», subraya, antes de añadir que «el año pasado tuvimos en ese aspecto un hándicap muy grande, y esta temporada tenemos que solucionarlo». Y es que para Villaverde el mejor de los fichajes realizados este verano no es otro que «el campo. Estar en tus instalaciones, en tu terreno de juego... Es un año nuevo para todo el equipo y nos da un punto de ilusión».

Eso sí, el técnico moañés alerta de la peligrosidad de dos equipos «que debutan en la categoría, lo que les dará un plus de motivación extra». A ambos tuvo ocasión de verlos la temporada pasada, lo que le hace tener una visión muy clara de sus posibilidades. «El Pontevedra B me gustó mucho, aunque ha cambiado bastante. Se ha reforzado bien, pero también ha perdido jugadores que eran importantes», señala. Del cuadro de la comarca de A Limia apunta que «es una escuadra muy difícil en su campo, de hecho debe el ascenso a los partidos que jugaba allí».

Calendario de la temporada en la Tercera RFEF. / FDV

Los otros dos aspectos positivos del sorteo para el Alondras son que en la segunda vuelta disputará un encuentro más como local (nueve por ocho) y que cerrará el campeonato precisamente ante los otros dos recién ascendidos, el Portonovo a domicilio y el Lalín, en la jornada 34, en su feudo de O Morrazo. «Eso es bueno», sentencia Villaverde.

Por lo demás, el preparador moañés se muestra satisfecho por la plantilla que ha formado el club, a expensas de la llegada de un delantero centro y de lo que pueda suceder con los tres futbolistas que tiene a prueba en pretemporada, el central Fabián y los delanteros Gabri Álvarez y Roberto Lagoa. «Quería rejuvenecer al equipo, que entrase gente con mucha hambre», señala, en referencia principalmente a la zona del campo en la que se han producido más variaciones, la sala de máquinas. Ahí han llegado Antón, Hugo Rodri y José Goitia, que se unen al único superviviente de la pasada Liga, Adri Hernández. Contento sí, apunta Villaverde, «aunque quizás nos haga falta algo más arriba y el perfil de un central zurdo».

Sarriana, Somozas y Boiro, los favoritos

En cuanto a los favoritos para estar en las posiciones de privilegio, el preparador moañés tiene claro que los nombres deben pasar por los de «Sarriana, Somozas y Boiro, equipos que se han reforzado bastante bien», dice. Más allá de ellos, destaca al Montañeros, «quizás el que ha fichado mejor», sin olvidarse del Céltiga. En todo caso, su vaticinio es que «la categoría va a estar más igualada incluso que el año pasado».

La Liga experimentará un cambio en su sistema de competición, regresando a un formato anterior. Habrá un ascenso directo y cuatro plazas de promoción, que entrarán en un sorteo de ámbito nacional, no como estos últimos años, en los que los clasificados se medían entre ellos antes de afrontar el partido definitivo ante un rival de otra comunidad.