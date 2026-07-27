El Frigoríficos del Morrazo vuelve al ruedo en Bueu

El Frigoríficos del Morrazo 2026-2027 ya está en marcha. El equipo de Quique Domínguez regresó esta tarde al trabajo en el pabellón Pablo Herbello de Bueu en el inicio de una pretemporada atípica que tendrá que afrontar en su primera fase lejos de O Gatañal, debido a las obras de reforma en el polideportivo cangués. La plantilla pisó por primera vez la pista tras el descanso vacacional para ponerse a las órdenes del técnico pontevedrés, que ha renovado su cuerpo técnico. Además de Juan del Arco, que será su segundo, se incorporan Giuliana Curcio como ayudante y el exjugador Arón Díaz, que asumirá la preparación física del primer equipo.

Más allá de la charla motivacional del presidente de la entidad, Alberto González, el punto de interés estaba en las caras nuevas que presenta el cuadro cangués. Con Hugo Vila aún de vacaciones tras haber disputado el Europeo Júnior con los Hispanos a las órdenes de Nacho Moyano, los tres refuerzos que sí se vistieron ya la equipación canguesa fueron el central Pelle Boesen (OIF Arendal), el extremo derecho Tollef Lindqvist (Kristiansand) y el lateral izquierdo bosnio Nemanja Pestic (Logroño). Junto a ellos estuvo el bloque de la pasada temporada, renovado prácticamente en su totalidad, con el capitán Juan Quintas a la cabeza, y del que ya forman parte como miembros de pleno derecho el portero Mateo Pallas y el extremo izquierdo Martín Fuentes, subidos desde el filial.

Giuliana Curcio, Pelle Boesen, Nemanja Pestic, Tollef Lindqvist y Arón Díaz. / Gonzalo Núñez

Para seguir los pasos de estos últimos hay un nutrido grupo de jugadores que se ejercitará durante la pretemporada con los mayores. En este grupo falta William Thompson, concentrado con los Hispanos Juveniles para afrontar el Campeonato de Europa en Suecia y Serbia. Quienes sí estuvieron son Denís, Iago Iglesias y Cristian, además de tres de los refuerzos que han llegado este año al Automanía Luceros de Primera Nacional, el lateral Diego Rodríguez (Carballal), el portero Pablo Miana (Novás) y el extremo derecho Xoán Canedo (Culleredo).

El equipo afrontará ahora una primera semana para ir soltando poco a poco la musculatura y comenzar a adaptar el cuerpo a la carga de trabajo que llegará en las semanas siguientes. Más allá del apartado físico, Domínguez tratará de adaptar cuanto antes a los nuevos dentro de sus sistemas. «Me gusta el equipo. No sé si es más o menos compensada que la del año pasado, pero me gusta la continuidad y poder aprovechar el trabajo realizado, porque los jugadores ya tienen interiorizadas cosas que pueden llevar a la pista», razona el preparador pontevedrés.

El Cangas tiene ya cerrado su calendario de amistosos para esta fase del año. Debutarán los de O Morrazo el día 8 de agosto ante el Ademar, en un encuentro que se disputará en el pabellón de Sanxenxo. La siguiente cita, también de nivel, será el Torneo Interpontes, en el que se enfrentarán al Porto en semifinales, a la espera de un rival que saldrá del choque entre Cisne y Veszprem. El 20 de agosto el conjunto cangués recibirá en su feudo al Zamora. El día 22 se desplazará a Portugal para medirse ante el Andebol Póvoa y los dos últimos partidos serán ante rivales gallegos. El 30 de agosto contra un equipo aún por determinar en la final de la Supercopa Galicia y el 4 de septiembre ante el Novás en O Rosal.