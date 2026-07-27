El Alondras renueva ilusiones en el estreno del césped de O Morrazo

Con siete incorporaciones y pendiente de realizar una más (o dos incluso, si convence alguno de los jugadores a prueba), el Alondras arrancó esta tarde su pretemporada con el estreno del nuevo césped del campo de O Morrazo como principal novedad. La escuadra que volverá a estar dirigida desde los banquillos por Rafa Villaverde dio sus primeros pasos para afrontar un año en el que el objetivo fundamental será la permanencia, pero sin perder un ápice de la ambición por estar peleando entre los mejores equipos de la categoría.

En total son 22 los futbolistas que se han vestido de corto en una jornada que ha servido para conocerse y para tener una primera toma de contacto con el terreno de juego. Será a partir de mañana cuando la intensidad del trabajo se vaya incrementando progresivamente hasta alcanzar el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, cuando se inicie la competición en la Tercera RFEF.

Rafa Outeiral, presidente del Alondras, da la primera charla a la plantilla y cuerpo técnico del equipo cangués. / FDV

Villaverde tendrá a sus órdenes a parte del bloque de la temporada pasada, con los porteros Brais y Pedro Ares y los jugadores de campo Diego, Víctor, Abel, Kopa, Aitor Aspas, Adri Hernández, Javi Pereira, Yelco, Luismi y Manufre. A ellos se han unido como caras nuevas las del central Lope (Beluso), el lateral izquierdo Álex Rodríguez (Céltiga), los mediocentros Hugo Rodri (Coruxo), José Goitia (Arosa Juvenil) y Antón (Italia), el mediapunta Marchena (Moaña) y el extremo Marcos Fontán (Gran Peña).

La pretemporada servirá también para que Rafa Villaverde pueda testar el nivel de los tres futbolistas que estarán a prueba durante el verano. Son el central zurdo Fabián Mouriño, que militó el año pasado en el Val Miñor juvenil, y los delanteros centro Gabri Álvarez (Alondras Juvenil) y Roberto Lagoa, que jugó en las ligas universitarias en Estados Unidos. En caso de convencer, uno de ellos cubriría la que sería la ficha número 21 del equipo. La número 20 está reservada para el fichaje de un atacante, preferiblemente un delantero de referencia.