El Frigoríficos del Morrazo inicia el lunes la pretemporada en Bueu por las obras en O Gatañal

El Frigoríficos del Morrazo arrancará la pretemporada el próximo lunes con un total de 16 jugadores del primer equipo y con un renovado cuerpo técnico, con las incorporaciones de Giuliana Curcio y Arón Díaz para reforzar el trabajo de Quique Domínguez y Juan del Arco. Lo hará en el exilio, ya que las obras de reforma del pabellón de O Gatañal obligarán a la escuadra canguesa a afrontar las dos primeras semanas de su preparación en el polideportivo Pablo Herbello de Bueu. La idea es que las sesiones de gimnasio se puedan hacer en Cangas, dejando las de pista para la localidad vecina.

La plantilla está citada para las 16.30 horas en una primera toma de contacto tras las vacaciones que se perderán los dos flamantes internacionales del Cangas. El extremo Hugo Vila tiene permiso para incorporarse una semana más tarde debido a su participación en el Campeonato de Europa Júnior con los Hispanos, mientras que el pivote William Thompson está concentrado con los Hispanos Juveniles de cara al próximo Europeo de la categoría, que se disputará desde el miércoles hasta el 9 de agosto en Suecia y Serbia. Una vez finalice el torneo dispondrá de una semana de vacaciones antes de ponerse a las órdenes del preparador pontevedrés. Con la salvedad de Vila sí estarán los otros fichajes de este año, el central danés Pelle Boesen, el lateral bosnio Nemanja Pestic y el extremo noruego Tollef Lindqvist.

A los integrantes de la primera plantilla canguesa se sumarán seis jugadores del Automanía Luceros, que serán siete cuando regrese William. Son los habituales Iago Iglesias y Denís, el portero Pablo Miana (fichado del Novás), el lateral Diego Rodríguez (procedente del Carballal), y los extremos Cristian y Xoán Canedo (Culleredo). Estos últimos cubrirán la ausencia de Hugo Vila y, cuando el ex del Benidorm regrese, se irán alternando en el trabajo con Quique Domínguez.

Giuliana Curcio, nueva integrante del cuerpo técnico de Quique Domínguez. / Pablo Fernández

Iago tratará de mantener su progresión mientras que Denís afronta un año de readaptación tras haber estado muchos meses en el dique seco por una lesión en el pie, y de haber reaparecido en la recta final de la pasada campaña. Con Pablo Miana se ficha un prometedor guardameta que asumirá la responsabilidad en el filial, pero que también será el tercer portero del equipo de Asobal. Diego Rodríguez llega como uno de los jugadores jóvenes de mayor futuro tras un espectacular año en la Primera Nacional, en la que fue el tercer máximo realizador del grupo. Sus condiciones antropométricas y su capacidad para jugar en toda la primera línea lo convierten en una pieza valiosa. En cuando a los extremos el fichaje de Xoán Canedo es el de un jugador con enorme potencial que se quiere acabar de formar, en un caso similar al de William Thompson. Competirá en igualdad de condiciones con Cristian, que es la apuesta en esa misma posición, pero de la base. El objetivo es que ambos sean los extremos derechos del Cangas en Asobal en unos años.

Otra de las novedades de este año serán los cambios en el cuerpo técnico de Quique Domínguez. Continuará en él Juan del Arco como entrenador ayudante, pero las salidas de Felipe Verde y de Dani Malvido suponen la llegada de otros dos elementos, en ambos casos a través de lo que podría considerarse una promoción interna. Giuliana Curcio, entrenadora de la base, se sumará al equipo técnico como ayudante, mientras que Arón Díaz asumirá la preparación física del primer equipo, además de seguir supervisando la de la cantera y de trabajar en la readaptación de lesiones.