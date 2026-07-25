El Bueu se refuerza con once fichajes para el asalto al ascenso

El Club Deportivo Bueu se ha reforzado con once fichajes en una temporada en la que el gran objetivo será el ascenso a Primera Futgal. De la mano de Javi Tenorio, el equipo buenense afronta una pequeña revolución para evitar los apuros de la campaña anterior y ser ambicioso en el año de su centenario.

Así, han llegado los porteros Peru (Moraña) y Gonzalo (Villa de Marín). En defensa las nuevas incorporaciones son las de los regresos de Dani y Manu Durán (San Adrián), y la de Chape (Cruceiro juvenil). Para el centro del campo se ha fichado a Marcos Iglesias (Domaio), Saúl (Cruceiro) y Dani Reguera (Chaín), mientras que en la zona de ataque se ha apostado por perfiles contrastados como los de Róber Pastoriza (San Adrián) y Cristian (Villa de Marín), además del de Yerom (Keniata). Además, Diego Torres se probará durante la pretemporada.

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De la campaña pasada continúan Baque, Fran Graña, Yuyo, Martín, Hugo Díaz, Álex Estévez, Marcos, Cristian Nerga, Jorge Paredes y Amable. El equipo buenense regresará a los entrenamientos el 4 de agosto, si bien el 31 ya ha fijado una primera charla.