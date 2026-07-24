La Domaio Heroica se pasa a las categorías Júnior y Sub 21 en su quinta edición

La Domaio Heroica-Desafío Delio Fernández celebrará este domingo su quinta edición con el estreno de las categorías Júnior y Sub 21, que desbancan a las de Élite y Sub 23 como protagonistas de una prueba que fue presentada ayer en un acto que contó con la presencia de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos; el concejal de Deportes, Rubén Viéitez; el organizador del evento, Enrique Vaz; Manuel García por la Asociación de Vecinos de Domaio; y Sergio Álvarez y Martín Pérez, corredores del Club Ciclista Teis.

La carrera partirá a las 10 horas desde las inmediaciones del Club de Jubilados de Domaio para encarar un trazado de 121 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de cerca de 2.000 metros. El pelotón enfilará la costa de Domaio para dirigirse hacia Vilaboa, Arcade, Soutomaior y Pazos de Borbén antes de afrontar la primera dificultad montañosa de la jornada, el alto de tercera categoría de Moscoso, en el concello de Fornelos de Montes. Desde allí los corredores enfilarán hacia Pontecaldelas antes de dar una segunda vuelta a un circuito que incluye otro paso por Moscoso en el kilómetro 73,5.

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La carrera regresa al concello moañés por la misma carretera que en la ida y finalizará en la línea de meta en Domaio, en torno a las 13 horas. Habrá dos podios, con premios para los tres primeros clasificados tanto en la categoría Júnior como en la Sub 21. La prueba está patrocinada por la Comunidade de Montes de Domaio.