Fútbol
El Club Deportivo Bueu afronta su centenario con camisetas conmemorativas y dos partidos homenaje
La entidad ya tiene a la venta las nuevas equipaciones y trabaja para elaborar un programa de actos durante toda la temporada
Camisetas y bufandas conmemorativas, partidos homenaje, comida con exjugadores y directivos y una gran fiesta final. Ese es el menú que está preparando el Club Deportivo Bueu para celebrar su centenario. Fue en junio de 1927 cuando un grupo de vecinos puso la primera piedra para el nacimiento de la entidad, que tuvo a Attilio Gaggero como primer presidente y que desde entonces, ha estado compitiendo y paseando el nombre del municipio por toda la comunidad autónoma.
El club ha diseñado la camiseta de sus cien años, un producto que ya puede adquirirse en el Bar O Ratiño, el Bar Magic, el Pan con... Noah y próximamente en la Librería Miranda al precio de 25 euros. También distribuirá bufandas a 10 euros. Son los primeros pasos de una iniciativa que pretende tener como principal polo de atracción un partido del primer equipo ante un rival de categoría. Las gestiones están en marcha, pero todavía no han fructificado. De no ser este verano se intentaría colocar ese duelo el 11 de noviembre, coincidiendo con San Martiño. Además del primer equipo también se está trabajando en un encuentro de los veteranos del Bueu con los veteranos de uno de los mejores equipos de Galicia.
Ya de cara al próximo año la idea es organizar una comida de confraternización que reúna a antiguos jugadores, directos y aficionados en general. El colofón a este programa sería una fiesta final, que todavía se está perfilando.
En paralelo la ilusión es que esta sea la temporada del regreso a la Primera Futgal, para lo cual se está configurando una buena plantilla a las órdenes de Javi Tenorio.
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