El Rápido Bahía inicia la era Congui para buscar el ascenso

El Rápido Bahía ya se prepara para afrontar una temporada 2026/2027 en la que la entidad de Aldán busca dejar atrás, de una vez por todas, la Tercera Futgal. Para ello le entrega las riendas de la primera plantilla a David Juncal «Congui», que ya fue jugador en la última etapa en Preferente Futgal del club así como segundo entrenador en época más reciente. Llega después de trabajar en la formación en la EFB Moañesa.

El martes 4 de agosto el Rápido Bahía empezará la nueva campaña con los entrenamientos de pretemporada. Todo apunta a que el domingo 13 de septiembre echará a rodar el balón con el comienzo de la nueva liga.

Congui explica que en estos momentos cuenta con 15 o 16 jugadores de la plantilla de la pasada temporada que ya dieron el visto bueno a renovar con el Bahía. «Era una plantilla buena para competir en la categoría», apunta poniendo en valor la estabilidad y continuidad de los pesos pesados. La directiva valoró su gestión como segundo entrenador hace cuatro temporadas, cuando alcanzaron la promoción de ascenso. Congui explica que «además de lo que pueda aportar como técnico» uno de sus puntos fuertes es «la gestión de la plantilla» para sacar el máximo rendimiento posible a sus jugadores.

Noticias relacionadas

En las dos primeras semanas de pretemporada las sesiones de entrenamiento contarán con presencia del balón, pues el cuerpo técnico evaluará a los jugadores que estén a prueba y a partir de ahí decidirán los descartes y cuáles son las piezas nuevas con las que contarán para afrontar la difícil tarea de ascender de categoría. «El objetivo inicial está claro y es meternos entre los seis primeros para jugar la promoción de ascenso», desvela el nuevo míster.