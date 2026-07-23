Bieito, Joel, Portela, Chata, Varo, Yago y Janeiro se suman al CD Moaña

El CD Moaña tiene prácticamente perfilada su plantilla de cara a la temporada 2026/2027. De hecho, los entrenamientos de pretemporada arrancan el próximo martes 28 de julio, con el equipo prácticamente listo aunque el cuerpo técnico dispondrá en las primeras semanas del verano de tres jugadores a prueba.

Son siete los últimos fichajes anunciados por el CD Moaña, que se suman a las seis caras nuevas que se habían hecho públicas la pasada semana junto a las ocho renovaciones que seguirán defendiendo los colores de la entidad que disputa sus encuentros como local en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal.

Entre las últimas incorporaciones está el delantero Manu Bieito, atacante procedente del Cuntis y formado en la cantera del Arosa SC. La entidad moañesa espera que aporte juventud, talento y, sobre todo, voracidad goleadora en la primera plantilla. No en vano recuerda su paso por el Marín anotando la friolera de 14 tantos en una misma temporada.

Varo refuerza la medular. | / CD MOAÑA

También atacante es otra de las caras nuevas. Se trata de Joel Piñeiro, que llega desde las filas del CD Areosa de categoría nacional juvenil. Desde la entidad moañesa lo describen como un delantero «vital, incansable y de gran despliegue físico». Esperan aprovecharse de su «inconformismo y olfato de gol».

La delantera se completa con David Portela, otro canterano del Pontevedra juvenil «con un hambre insaciable de gol». Desde la entidad moañesa apuntan a su formación en el «exigente fútbol coruñés» y apunta a que Portela demostró su tremendo potencial y madurez en clubes históricos de la provincia vecina como el Eume Deportivo y San Tirso .

La otra cara de ataque nueva es la de Yago Piñeiro, que ya estuvo en la disciplina del CD Moaña hace tres temporadas y procede del Pontevedra B. En su nuevo club lo describen como un «atacante dinámico» con «energía, velocidad y un instinto afilado».

La portería contará con Manuel Janeiro como una de sus caras nuevas. Procede del Salgueiriños y se formó también en la cantera del Pontevedra. Destaca por su «imponente físico bajo los palos, reflejos felinos y una gran seguridad en las salidas aéreas», apuntan desde el CD Moaña, en donde aplauden también la «agilidad extrema, gran juego de pies y reflejos» de su nuevo guardameta.

Para el medio del campo el CD Moaña se refuerza con Varo Rodríguez, llegado del Valladares y con una dilatada trayectoria tanto en Tercera División como en Preferente. Además de la entidad viguesa jugó para Alertanavia y Villalonga. Desde su nuevo club le describen como «un auténtico estratega , dotado de una visión de juego privilegiada y un despliegue físico impecable. Control de juego magistral y una gran capacidad para romper líneas rivales».

La última de las incorporaciones es la del defensa Antón Durán «Chata», que debe aportar «fuerza y calidad en la zaga». Pasó por clubes como Ribadumia, Villalonga y Choco. Para su nuevo cuerpo técnico debe aportar «potencia, experiencia, solidez e intensidad aseguradas».