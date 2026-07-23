Día del club para impulsar la base del Cruceiro

El FC Cruceiro celebra este domingo 26 su Día del Club, que será la puesta de largo de la nueva directiva de O Hío. El objetivo es hacer afición y atraer jugadores jóvenes para revitalizar la cantera. No en vano, en los últimos años solo compitieron el equipo absoluto y el juvenil, los pequeños de la entidad apenas entrenaban al no ser suficientes para formar equipos.

Los que prueben suerte este domingo entrenarán de 12.00 a 15.00 horas en el campo Javier Guimeráns. La directiva se centrará sobre todo en iniciar la estructura formativa por la base, intentando completar equipos de prebenjamín, benjamín y alevines para salir a competir esta temporada.

Los nuevos dirigentes del club, recién llegados, tratarán también de ir mejorando poco a poco las instalaciones. Para el domingo esperan tener habilitadas las oficinas viejas como un nuevo gimnasio. Antes del inicio de liga esperan tener repuestos todos los asientos que faltan en las gradas y operativo el marcador electrónico que lleva alrededor de una década sin funcionar.

La mañana del domingo será una jornada de fiesta, pues habrá sesión vermú con música de Ximalveira y de gaiteiros de la parroquia, así como la posibilidad de degustar mejillones, empanadas y pulpo cocinando in situ.

Aprovechando el día el FC Cruceiro pondrá en marcha su campaña de socios, por lo que los asistentes podrán sacar ya su abono para la nueva campaña. La primera plantilla, de hecho, inicia los entrenamientos de pretemporada el próximo 3 de agosto.

Para recaudar fondos el club pondrá a la venta este domingo diverso merchandising como camisetas de temporadas antiguas que mantienen almacenadas pero que ya no son suficientes en número para utilizarlas como equipaciones completas.

A mayores, la entidad inició las conversaciones con el Concello para poder mejorar a medio plazo el césped artificial y la iluminación. La torreta de focos quiere asegurarse antes del inicio de la nueva campaña.