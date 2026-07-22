Cuatro décadas de windsurf en la Santa Marta Classic

La playa de Liméns será, este fin de semana, el escenario de la regata Santa Marta Classic de windsurf, una cita ineludible en este deporte, siendo la más antigua del calendario pues se celebra de forma ininterrumpida desde su fundación en 1986. Cumple este verano, por lo tanto, la cifra redonda de 40 años. Solo el parón de la pandemia de Covid-19 pudo detener su celebración.

Organizado por Liméns Wind&Sup Club este evento disputará sus pruebas entre el sábado 25 y el domingo 26 de julio y mantiene como objetivo principal «fomentar y mantener el amor por los deportes de vela y el mar a través de un formato que une la competición y la convivencia vecinal y familiar». A pesar de su crecimiento la Santa Marta Classic sigue apostando por el espíritu voluntario de sus inicios. Quiere destacar por un ambiente «cercano, lúdico y juvenil» que le diferencie de las competiciones oficiales más rígidas y formales.

La prueba arrancó en 1986 y solo paró durante la pandemia. / | FdV

El fin de semana, con el sábado festivo, se juntarán las nuevas generaciones de regatistas así como los más veteranos que son fieles a la cita por su ambiente nostálgico y divertido.

El propio sábado será de competición pura con regatas en las disciplinas windsurf y wing foil. Los deportistas medirán su nivel y ofrecerán una exhibición de velocidad y destreza en el mar.

El domingo la jornada será lúdica y familiar con competiciones de paddle surf por equipos. Se trata de una prueba abierta a todos los públicos y que llama a la participación de bañistas que estén disfrutando de un día de playa.

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La entrega de acreditaciones a la competición del sábado es a las 13.00 horas, comenzando las pruebas a las 14.00 horas. A las 17.00 horas se impartirá un taller de primeros auxilios para acompañantes. El domingo las regatas empiezan a las 11.00 horas y la entrega de trofeos está prevista para las 16.00 horas.