Cuentas récord y más fútbol femenino para el Alondras

La primera plantilla del Alondras CF se viste de corto el lunes 27 de julio para iniciar la pretemporada. Mientras tanto, sus socios culminan la asamblea general ordinaria en la que se aprobó los presupuestos más altos de la historia de la entidad, ascendiendo a 365.000 euros, un crecimiento de un 6% con respecto a las cuentas de la anterior temporada. Con esos fondos deberá pagarse también la deuda de 11.700 euros que quedó pendiente de la temporada 2025/2026, y es que los ingresos cayeron notablemente la pasada campaña debido a la reforma del Campo do Morrazo, que llevó al Alondras a disputar sus partidos como local en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal de Moaña.

Este «exilio» hizo que la taquilla bajase al pasarse de una media de casi 400 espectadores por partido de la primera plantilla a una media de 200. A mayores los ingresos en cantina quedaron para el CD Moaña. La directiva del Alondras agradece «el exquisito trato» recibido en Moaña tanto por el club local como por el Concello.

Entre las medidas económicas adoptadas de cara a la nueva temporada está el ligero incremento de los carnés de socio y de las entradas. Los abonos de adulto, que dan acceso a entrar por parejas, pasan de 100 a 110 euros, tras acumular años congelados. Los carnés de temporada para los socios jubilados pasan de 85 a 90 euros. El resto de categorías como el carné infantil mantiene los mismos precios que la temporada pasada.

En cuanto a las entradas en taquilla para ver algún partido de liga, su precio pasará de 10 a 12 euros. Se iguala así con el grueso de los clubes de Tercera División, que suelen cobrar 12 euros por partido a los aficionados no abonados. Algunos clubes de mayor entidad como la SD Compostela la temporada pasada estaban cobrando ya 15 euros por entrada, según explican desde la directiva alondrista.

A nivel deportivo una de las grandes novedades de la temporada 2026/2027 será la creación de la tercera plantilla femenina. Tras empezar a construir por la base e ir creciendo las jugadoras en formación, a las categorías alevín e infantil que disputan la Liga Gallega se sumará por fin categoría cadete, acercándose poco a poco a un equipo absoluto femenino.

La asamblea de socios sirvió también para realizar un balance deportivo de la temporada 2025/2026, caracterizada en la primera plantilla por una permanencia sin apuros en Tercera División pero un rendimiento «irregular» en distintos tramos de la temporada. La directiva explicó los nuevos fichajes de cara a la próxima campaña y explica que las bases están puestas para mejorar el rendimiento. «El objetivo principal sigue siendo la salvación, pero con la idea de alcanzar los 40 o 42 puntos necesarios lo antes posible. En función de en qué momento lleguemos trataremos de ilusionarnos por nuevos retos», explica el presidente, Rafa Outeiral.

Desde el Alondras apuntan a dos bazas con las que la entidad cuenta esta temporada para mejorar el rendimiento de la pasada. La primera es que con la reforma del campo y el cambio de césped artificial podrán ya no solo volver a jugar en O Morrazo, sino superar las dificultades que el mal estado de la hierba artificial generó en el equipo las campañas anteriores, no solo en materia de juego sino de lesiones. La segunda de las bazas es que el cuerpo técnico liderado por Rafa Villaverde sumará su segunda campaña en Tercera División, con más experiencia en la categoría.