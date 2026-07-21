El Alondras completa su medular con José Goitia, del Arosa juvenil

El Alondras Club de Fútbol echa a andar su proyecto para la temporada 2026/2027 el próximo lunes 27 de julio, con el comienzo de los entrenamientos de pretemporada. La directiva está haciendo los deberes a tiempo y tiene prácticamente cerrada la plantilla. El último fichaje es el de un joven talento, el centrocampista pontevedrés de 19 años José Goitia, que recalará en las filas alondristas tras competir con el Arosa SC juvenil en División de Honor, la máxima categoría nacional del fútbol juvenil.

Goitia es del 2007 y con su fichaje el club espera sumar a su plantilla a un jugador «con muy buen pie. Con un toque de calidad». Se trata de un mediocentro organizador que debe ayudar a la creación del juego, según apunta el presidente alondrista, Rafa Outeiral.

Reconocen, desde la entidad, que habían tratado de incorporar a José Goitia al Alondras juvenil en años anteriores pero se había decantado por el Arosa SC para competir en División de Honor «este año surgió la oportunidad de traerlo y será con nosotros su primera temporada como sénior», añade el presidente.

Como curiosidad, el nuevo fichaje del Alondras es el hermano pequeño de Pablo Goitia, que también jugó en el conjunto cangués tanto en juveniles como dos temporadas en el equipo de Tercera División. Pablo Goitia había salido del Alondras en el verano de 2025 para dar un salto de categoría al fichar por el Alavés B, de Segunda Federación.

José Goitia, por su parte, se formó en la cantera del Salgueiriños CF y del AJ Lérez antes de recalar en el Arosa SC. En su única temporada con el club de O Salnés, disputó 27 partidos, anotando tres goles.

Mercado

A pocos días del regreso a los entrenamientos el Alondras cuenta con 19 jugadores en plantilla, sumando ya la llegada de José Goitia. La directiva espera seguir moviéndose en el mercado para encontrar a un futbolista que complete la delantera y dar así prácticamente por cerrada la plantilla. Dos o tres jugadores estarán a prueba durante las primeras semanas de pretemporada.

El de Goitia es el séptimo fichaje del club rojiblanco este verano, después del también centrocampista Hugo Rodri (Coruxo), el lateral izquierdo Álex Rodríguez (Céltiga), el central Lope (Beluso), el mediocentro Antón (Italia), el mediapunta Marchena (Moaña) y el atacante Marcos Fontán (Gran Peña).