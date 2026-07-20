Ademar, Porto y Póvoa, rivales del Frigoríficos del Morrazo en pretemporada

Ademar León, Porto y Andebol Póvoa. Estos serán los principales rivales del Frigoríficos del Morrazo durante una pretemporada en la que tiene programados un total de siete encuentros amistosos, y en la que también se medirá a equipos de menor entidad como el Zamora y el Novás, además de a un contrincante sin determinar en la Supercopa Galicia. La escuadra dirigida por Quique Domínguez regresará al trabajo el próximo lunes, día 27, para afrontar una fase de preparación que deberá llevarlo en las mejores condiciones posibles a su debut en la Liga Nexus Asobal 26-27, el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, ante el Fraikin Granollers en cancha vallesana.

El calendario de partidos de pretemporada comenzará para los cangueses el sábado 8 de agosto ante uno de esos rivales clásicos del verano, el Ademar León. Los de Luis Puertas presentarán una cara renovada, con las salidas de Saeid, Sergio Sánchez, Darío Sanz, Adrián Fernández, Rodrigo Pérez Arce y Samu Saiz, y, por el momento, únicamente con las llegadas de Juan Castro y Adrián Casqueiro. El duelo se disputará en Sanxenxo.

El fin de semana del 13 y 14 el Cangas disputará el Torneo Interpontes en Pontevedra, con el Porto como su rival en semifinales. Los portugueses se han reforzado con el pivote Guilherme Borges (Istres) y con el central Xavier Barbosa (Artística Avanca), y han sufrido las bajas del español Pol Varela (Montpellier), los pivotes Hurtado (Celje) y Petit (Tremblay-en-France), el portero Grbavac (RK Zagreb), el extremo Diocou (Minaur Baia Mare) y el lateral derecho Marcus Dahlin. En el otro encuentro del campeonato el local Cisne se medirá al Veszprem húngaro, una de las escuadras más potentes del panorama europeo y exequipo de Rodrigo Corrales, ahora en las filas del París Saint Germain.

El único encuentro programado en O Gatañal de este verano será el que mida al cuadro de O Morrazo ante el recién ascendido a la División de Honor Plata Caja Rural Zamora. Está fijado para el jueves 20, cuando las obras en el polideportivo cangués estén finalizadas. Tan solo dos días más tarde, el sábado 22, los de Quique Domínguez viajarán a Portugal para medirse al Andebol Póvoa en el choque que servirá para presentar al equipo luso ante sus aficionados.

Las dos últimas citas del Cangas en pretemporada tendrán a equipos gallegos enfrente. El domingo 30 de agosto se disputa la Supercopa Galicia con el Frigoríficos como uno de los finalistas. El otro está aún por determinar. Y el viernes 4 de septiembre se cerrará el calendario de amistosos en O Rosal ante el Novás, en el reencuentro con un viejo conocido de la plantilla canguesa, el meta Javi Fernández, que afronta su primera experiencia lejos de su club de formación.

El regreso a las pistas del Balonmán Cangas tras el descanso veraniego está programado para el lunes 27, en un pabellón aún por determinar, ya que las obras en O Gatañal obligarán a un exilio forzoso al menos durante las dos primeras semanas de trabajo de pretemporada. La idea es que ese día estén prácticamente todos los jugadores que formarán la plantilla de Quique Domínguez. Las únicas dos excepciones corresponderán a los internacionales Hugo Vila (fichado este mismo año del Benidorm) y William Thompson. El primero de ellos ha acabado su andadura en el Europeo con los Hispanos Junior dirigidos por Nacho Moyano, y el segundo tiene por delante el Europeo, pero de categoría juvenil, que se disputará en Serbia y Suecia.