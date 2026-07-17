William Thompson, del Frigoríficos, disputará con los Hispanos el Campeonato de Europa Juvenil

El jugador del Frigoríficos del Morrazo William Thompson ha sido convocado por los Hispanos para disputar el Campeonato de Europa Juvenil que se celebrará del 29 de julio al 9 de agosto en Suecia y Serbia. Previamente, el pivote almeriense participará con el combinado nacional que dirige Javier Márquez en el Torneo Escandibérico del 24 al 26 que tendrá lugar en Suecia. Thompson se confirma, de este modo, como uno de los jugadores más prometedores del balonmano español y la gran apuesta de futuro del Cangas.

El segunda línea del conjunto cangués se incorporará a la expedición española este domingo para participar en una concentración en Granollers, desde la cual el equipo se desplazará hasta tierras suecas, concretamente a la localidad de Kiruna. Allí se medirá al conjunto local, además de a Portugal y a Noruega en la última cita de preparación antes del Europeo. En este torneo los rivales de España en la primera fase serán las selecciones de Austria, Islas Feroe y Finlandia.

Además de Thompson, Márquez se llevará a los porteros Cardeñosa (Granollers) y Quesada (Barcelona); los centrales Julio Fis (Alarcos), Arvid Pérez (HK Aranás) y Álvaro Díaz (Grugabal); los laterales Pablo Sánchez (Córdoba), Ndour (Granollers), Palomo (Anaitasuna), y Sola (Barcelona); los extremos Isturiz y Glaria (Anaitasuna), Errasti (Zarautz) y Purull (Granollers); y los pivotes Carballar (Barça) y Lita ((Anaitasuna).

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La presencia de William Thompson en el Europeo le hará perderse parte de la pretemporada con el Frigoríficos. El pivote será uno de los jugadores del filial Luceros que estarán con el primero equipo tratando de buscarse una oportunidad en los esquemas de Quique Domínguez. La idea del club es que continúe trabajando con asiduidad con la escuadra de la Liga Asobal en una temporada que debe ser la de su salto a la élite, especialmente en un apartado defensivo donde reside su fuerte.