El entrenador moañés Miguel Alonso ficha por el Braga como responsable de alto rendimiento de su cantera

Miguel Alonso ya luce los colores del Sporting Clube de Braga. El entrenador moañés ha firmado tres temporadas por el club luso para asumir la dirección de alto rendimiento de su academia de formación, una tarea que compaginará con la de asesor técnico de la FIFA. Portugal, por tanto, es el siguiente paso en su trayectoria deportiva después de haber sido técnico ayudante de Pablo Alfaro en Huesca, Leganés, Mirandés, Atlético Marbella y Pontevedra, de haber asumido la organización de la preparación física del Valencia y de haber ejercido como responsable de alto rendimiento en el Olympique de Marsella, cargo que abandonó en el verano de 2025.

«Es un proyecto muy interesante. El fútbol portugués tiene un modelo incluso mejor que el francés. Allí conseguimos dar un salto de calidad y aquí intentaremos hacer lo mismo», señala el preparador, que añade que la presión «será mayor porque el Braga ya es un club formador». Alonso valora especialmente el sistema portugués, «con la Federación controlando y exigiendo que las academias tengan un buen nivel». En el caso concreto del club bracarense, apunta, «ha crecido enormemente en los últimos tiempos, y ha hecho más de 200 millones de euros en ventas en los últimos diez años». La consecuencia de esto es que «o bien fichas a jugadores o bien generas las condiciones para crearlos tú».

En Braga se encontrará con un ambiente idóneo para el crecimiento futbolístico. «Con la del Benfica, es la mejor academia del país. Están construyendo un nuevo gimnasio y una residencia en su ciudad deportiva... No es casualidad que en estos últimos años hayan llegado a semifinales y finales europeas», explica. Ahora bien, también es consciente de que hay margen de mejora «Una vez estás dentro evidentemente ves puntos a mejorar. Algunos no son fáciles, pero como siempre digo con 15 años te duelen las rodillas porque estás creciendo. Pues esto es lo mismo, molestará, costará, pero es para crecer», manifiesta de modo gráfico.

El objetivo último es «ser la mejor academia de fútbol de Portugal y una de las mejores de Europa. Por eso vengo aquí. Es cierto que no estoy lejos de casa, pero dejo a mi familia y me he venido solo». En su decisión ha influido evidentemente la apuesta del club, que le ha ofrecido un contrato de tres años. «No es un camino corto ni fácil y hace falta tiempo. Lo importante es que ellos asumen que hay que cambiar y te dan tiempo y estabilidad», subraya.

Con apenas unos pocos días formando parte de la entidad, asume que las primeras semanas son las de implantación del modelo. «Siempre he dicho que los mejores profesionales del fútbol son los portugueses. Pero esa calidad técnica tiene que ser ordenada, que no dependa de un entrenador sino que forme parte de la identidad del club. Que el modelo que se cree sea propio», razona.

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Alonso podrá compatibilizar el Braga con su labor de asesor de la FIFA, con la que ya tiene comprometidos dos viajes a Chile en agosto y octubre. Allí, tras una criba entre las canteras de diferentes clubes, trabajará con cuatro de las más próximas a la excelencia para potenciar sus sistemas de formación.