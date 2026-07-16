Calendario terrorífico para el Frigoríficos del Morrazo: Comienza en Granollers y se mide en las primeras jornadas a los siete mejores de la pasada Liga

El Frigoríficos del Morrazo arrancará la Liga Nexus Asobal 2026-2027 lejos de O Gatañal. Lo hará el segundo fin de semana de septiembre (del 11 al 13) y en la complicada cancha del Fraikin Granollers, tercer clasificado de la pasada temporada y primer escollo serio en un inicio de campeonato terrible para las huestes de Quique Domínguez. Y es que el Balonmán Cangas se medirá en las siete primeras jornadas de Liga ni más ni menos que a los siete primeros clasificados de la campaña anterior. Tras los vallesanos, el conjunto morracense recibirá en su feudo al Bidasoa (19 de septiembre), irá a León ante el Ademar (26 de septiembre) y volverá a jugar ante los suyos, esta vez frente al Atlético Valladolid (3 de octubre). Así lo ha dictaminado el sorteo de Asobal de esta mañana, realizado en un acto sin la presencia de los clubes participantes.

El tour de force del Frigoríficos no se quedará ahí, ya que en lo que resta del mes de octubre se enfrentará al Torrelavega (fuera de casa, día 10) y seguirá recibiendo en O Gatañal al campeón de Liga, Copa del Rey y Champions League de la pasada temporada, el Fútbol Club Barcelona, y acabará este ciclo infernal a domicilio ante el Dicorpebal Logroño La Rioja (fin de semana del 24).

La Liga más dilatada de los últimos tiempos -comienza el 12 de septiembre y finaliza el 5 de junio- obligará al equipo dirigido por Quique Domínguez a realizar un esfuerzo ímprobo en los dos primeros meses de competición, no solo en la parte física y táctica, sino también en el apartado mental para que la situación clasificatoria no afecte negativamente a los ánimos de cara a los restantes tramos del torneo.

Calendario de la Liga Nexus Asobal 2026-2027. / FDV

La acumulación de rivales potentes en ese primer tramo de cada vuelta permitirá una concentración similar de partidos ante enemigos más o menos directos en el segundo. El Cangas se enfrentará al Horneo EON Alicante en casa y al Ángel Ximénez Puente Genil fuera antes de afrontar dos duelos seguidos en O Gatañal ante el recién ascendido Cajasol Sevilla Proín y el Caserío Ciudad Real. Sus siguientes rivales serán Villa de Aranda (fuera), Rebi Cuenca (casa), Fertiberia Puerto Sagunto (fuera) y Viveros Herol Nava (casa).

En el seno del Cangas no ha gustado el sorteo, tanto por el complicado inicio como por el hecho de que en la segunda vuelta el equipo jugará un partido menos en casa (7 por los 8 de la primera). Esto obligará a comenzar con fuerza la competición.

Quique Domínguez, por su parte, ha calificado de «llamativo» el calendario, que enfrenta de inicio a los suyos con siete rivales de cuidado en otras tantas jornadas. «Tenemos un Tourmalet y un Alpe D'Huez para empezar, aunque también es cierto que luego vienen equipos llamados a ocupar la zona media-baja de la tabla», afirma. El preparador pontevedrés no ve, sin embargo, con malos ojos el disponer de un partido extra en casa en la primera fase de la Liga, «ya que con un inicio tan complicado nos va a costar sumar, y necesitaremos ir encontrándonos con victorias y puntos».

También ve con positividad el acabar jugando contra ocho equipos teóricamente de la liga particular del Cangas. «Es hablar de previsiones, pero habrá que ver cómo se cumplen. Atendiendo a la lógica, en este tramo hay equipos necesitados de puntos, y serán partidos con mucho en juego». Por último, le gusta el comenzar fuera de casa. «Lo prefiero, terminar bien la pretemporada y empezar a domicilio, porque los equipos que empiezan en casa tienen algo más de obligación y exigencia, si bien la de Granollers es una cancha complicada», sentencia.