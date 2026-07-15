El Alondras se refuerza con el mediocentro del Coruxo Hugo Rodri

El Alondras continúa dando pasos firmes en la configuración de su plantilla de cara a la próxima temporada. El último movimiento del equipo que preside Rafa Outeiral ha sido la incorporación del mediocentro Hugo Rodríguez, más conocido como «Hugo Rodri», que procede del Coruxo de Segunda RFEF y que se convierte, de este modo, en el sexto fichaje del nuevo proyecto rojiblanco. Rafa Villaverde dispone ya, pues, de un total de 18 jugadores confirmados, a la espera de conseguir dos o incluso tres refuerzos más.

Hugo Rodri tiene 22 años y se formó en las categorías inferiores del Val Miñor, desde donde dio el salto en su último año de juveniles al equipo de División de Honor del Coruxo. Su primera temporada sénior fue la 2023-2024, en el Porriño Industrial de Preferente, en donde disputó un total de 34 encuentros, 27 de ellos como titular, con 2.415 minutos. Aportó cuatro goles. El Coruxo lo recuperó un año después para la Segunda RFEF, con una participación notable para un debutante, jugando 32 partidos, 12 de ellos saliendo en el once inicial y completando 1.144 minutos en los que marcó un tanto. En la pasada campaña disputó 31 encuentros (11 de titular), con 1.172 minutos y un gol.

El nuevo pupilo de Villaverde es un futbolista de buen pie, que destaca por su calidad en el toque, y que puede desenvolverse con igual fiabilidad tanto como mediocentro como en la mediapunta. Es sub 23 y a pesar de su juventud, ya cuenta con un apreciable bagaje en la Segunda RFEF que, a buen seguro, deberá servirle para convertirse en uno de los hombres importantes de la sala de máquinas alondrista. En esa posición el Alondras ha renovado casi por completo su nómina tras las salidas de Adrián Cruz, Ube y Rocha.

Hugo Rodri es el sexto fichaje de un Alondras al que llegaron anteriormente el lateral izquierdo Álex Rodríguez (Céltiga), el central Lope (Beluso), el mediocentro Antón (Italia), el mediapunta Marchena (Moaña) y el atacante Marcos Fontán (Gran Peña). Los 18 futbolistas que ya están confirmados son los porteros Brais y Pedro Ares; los defensas Diego, Víctor, Álex Rodríguez, Aitor Aspas, Lope, Abel y Kopa; los medios Adri Hernández, Antón, Pablo Marchena y Hugo Rodri; y los atacantes Javi Pereira, Yelco, Marcos Fontán, Luismi y Manufre.

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