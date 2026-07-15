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Fútbol | Tercera RFEF

El Alondras aplaza su asamblea de socios al próximo martes, día 21

Los problemas del Arenteiro para salir en la categoría provocan el cambio

Una asamblea anterior del Alondras.

Una asamblea anterior del Alondras. / Santos Álvarez

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César Collarte

Cangas

El Alondras ha aplazado la asamblea general de socios que tenía previsto celebrar mañana debido a la convocatoria urgente de una reunión de la Federación Gallega por los problemas del Arenteiro para salir en la Tercera RFEF.

De este modo, la cita anual pasa al próximo martes, día 21, en el salón de plenos del Concello de Cangas a las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21 en segunda. El orden del día incluye la lectura y aprobación del acta anterior, el balance deportivo y económico de la pasada temporada, la aprobación del presupuesto para la campaña 26-27, información sobre el proyecto deportivo para esa temporada y, a modo de cierre, con el habitual turno de ruegos y preguntas.

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