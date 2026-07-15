Fútbol | Tercera RFEF
El Alondras aplaza su asamblea de socios al próximo martes, día 21
Los problemas del Arenteiro para salir en la categoría provocan el cambio
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Cangas
El Alondras ha aplazado la asamblea general de socios que tenía previsto celebrar mañana debido a la convocatoria urgente de una reunión de la Federación Gallega por los problemas del Arenteiro para salir en la Tercera RFEF.
De este modo, la cita anual pasa al próximo martes, día 21, en el salón de plenos del Concello de Cangas a las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21 en segunda. El orden del día incluye la lectura y aprobación del acta anterior, el balance deportivo y económico de la pasada temporada, la aprobación del presupuesto para la campaña 26-27, información sobre el proyecto deportivo para esa temporada y, a modo de cierre, con el habitual turno de ruegos y preguntas.
- El gobierno de Cangas no dudará en enviar a la Policía Local si los vendedores del mercadillo vuelven a retrasar su marcha
- Grave imprudencia en Gondomar: interceptan a un niño de 10 años conduciendo una moto con su padre
- Muere un joven de Madrid tras impactar contra una furgoneta en Ourense
- El Sepe identifica cuáles son los empleos con más tirón y prevé que Galicia incorpore 16.000 nuevos cotizantes al año hasta 2028
- El mercadillo de Cangas cerró hoy a su hora entre lamentos de los comerciantes
- Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
- Sufre una vía de agua al chocar con una batea y acaba varado en la playa de Barra
- La tormenta destrozó campos de cultivo, huertas y techos de explotaciones en Brandomés y Obra