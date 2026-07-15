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La ACT desembarca el domingo en Bueu con las banderas de la Liga Eusko Label masculina y la Liga Euskotren femenina

La cita comienza a las 11.25 horas para las mujeres, mientras que la regata de hombres será a las 12.20

Xosé Leal, Carmen García, Félix Juncal y Daniel Vázquez, con las dos banderas que se disputarán el domingo.

Xosé Leal, Carmen García, Félix Juncal y Daniel Vázquez, con las dos banderas que se disputarán el domingo. / Gonzalo Núñez

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César Collarte

Bueu

La mejor competición de traineras del panorama nacional desembarca el domingo en Bueu. El concello organiza la quinta edición de su bandera masculina de la Liga Eusko Label y la segunda de la femenina Liga Euskotren, en una apuesta que comenzó en 2014 y que se ha extendido, de forma interrumpida eso sí, durante este tiempo. El directivo de la ACT, Daniel Vázquez, el alcalde buenense, Félix Juncal y los ediles Xosé Leal y Carmen García fueron los encargados de presentar las dos regatas, que convertirán Bueu en una fiesta del remo y traerán, según cálculos de la organización, a unos dos millares de personas entre participantes y aficionados.

La cita femenina será a las 11.25 con la Arraún Lagunak de Beti Piñeiro defendiendo su liderato, mientras que al filo de las 12.20 será el turno de la regata masculina, con Orio encabezando una clasificación que cierran las dos tripulaciones gallegas, Chapela y Ares, en los puestos de promoción y descenso directo, respectivamente.

Juncal defendió la apuesta por el remo como «deporte tradicional que merece una atención especial, una discriminación positiva», encadenando tres temporadas seguidas albergando regatas. «Es casi un deber para nosotros, no solo en la ACT, sino también en la Liga Gallega», manifestó, antes de destacar el valor de un evento como este «desde el punto de vista social, con una importancia estratégica, como un escaparate turístico». Este año, además, la regata coincidirá con las Festas do Carme.

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Desde la ACT, por su parte, se agradeció el apoyo de Bueu, calificando al regidor de «visionario en 2014, cuando no tenía club en la Liga», y se lamentó que desde las instituciones gallegas no haya un mayor respaldo a este deporte, «que posee un impacto económico y turístico notable, sobre todo en el norte».

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