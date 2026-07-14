El regreso a casa de Beti Piñeiro: La tricampeona de La Concha y de la Liga Euskotren entrenará en el Vila de Cangas

Comenzó a despuntar muy joven en el Club de Remo Vila de Cangas, en donde se formó antes de iniciar un recorrido por diferentes entidades que le ha servido para ir madurando hasta convertirse en una de las remeras más destacadas del panorama gallego. Chapela, Samertolaméu, Mecos o Riveira fueron pasos intermedios antes de dar el salto al mejor equipo femenino de la actualidad, un Arraún Lagunak que ha ganado las últimas tres ediciones tanto de la Liga Euskotren de Traineras como de la Bandera de La Concha. A sus 28 años de edad, Beti Piñeiro se incorporará al Vila de Cangas el próximo mes de septiembre para asumir la preparación física de todos sus equipos y para dirigir a las tripulaciones cadete y juvenil femenina. La canguesa regresa a casa.

«Es algo especial para mí, porque ahí es donde empecé a remar. Vuelvo con más experiencia y me hace mucha ilusión», reconoce desde Euskadi, donde reside, si bien con viajes más o menos frecuentes a Cangas. Piñeiro dejará la SD Samertolaméu, en donde ha trabajado los dos últimos años y a la que le está agradecida «por haber confiado en mí», y aterriza en un Vila de Cangas que quizás esté atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos años, con una cantera que le ha reportado el título nacional de bateles en la categoría infantil masculina o el gallego del juvenil femenino. «Están trabajando muy bien en las categorías base. Hay una buena cantera y estoy deseando colaborar con ellos», señala. Aunque ha mantenido ya algún contacto no será hasta septiembre cuando se incorpore plenamente al equipo técnico del Vila.

La remera canguesa reconoce la labor de captación realizada por el club en estos años. «Se ve que el trabajo que ha hecho Iván [García, directivo impulsor del remo en los colegios con la organización de campeonatos escolares de remoergómetro] está dando sus frutos», señala, y lo argumenta en que «este era un club que hace cuatro o cinco años tenía solo un par de categorías, y ahora completamos casi todas. Ha sido un trabajo muy duro que ahora se ve». Además, los buenos resultados «son importantes, es un club del que ya se empieza a hablar».

Beti Piñeiro con la última Bandera de La Concha ganada con Arraún Lagunak. / FDV

Piñeiro tiene pendiente aún una reunión con el resto de entrenadores del club para planificar la labor. «Hay que empezar, conocernos, ver la forma de trabajar de cada uno y ajustarnos, porque cada categoría tiene un objetivo diferente», afirma. Lo que tiene claro es que ella podrá aportar su granito de arena «desde mi experiencia y el conocer otras formas de trabajar, porque en Euskadi es diferente a la que hay aquí».

Su bagaje le permite ahondar en las diferencias que separan a una Galicia «que tiene mucho nivel y tradición en el remo» de un País Vasco «con una estructura profesionalizada y un nivel de entrenamientos desconocido aquí, y que es lo que está faltando». Eso sí, matiza a continuación que «no sé si es cosa solamente del equipo en el que estoy, porque tenemos una intensidad de entrenamientos que no he tenido antes».

La canguesa en pleno esfuerzo durante una regata. / FDV

El abismo se abre todavía más cuando uno apunta al apartado económico. «Aquí todos los clubes compiten con material nuevo, y en Galicia pocos clubes o casi ninguno tiene un médico o un preparador físico solo para el femenino. Son detalles que van restando segundos al cronómetro», manifiesta, para sentenciar que «cuanto más intentes parecerte a los equipos que ganan más posibilidades tienes de hacerlo tú».

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En Arraún Lagunak se ha hecho un hueco a base de esfuerzo. En la primera de sus cuatro temporadas fue titular en diez regatas, pero el título se fue para Orio. En la segunda partió en seis, pero las donostiarras ganaron Liga y Concha. Un año más tarde ya estuvo en nueve, repitiendo éxitos. Y en la pasada estuvo entre las elegidas en 13 de las 16 regatas. «Al final no te queda otra. Es el equipo referente hoy, y o subes el nivel o te quedas fuera del barco. Es cierto que estoy viendo la mejor versión de mí misma», afirma. En cuanto al propio Arraún Lagunak destaca que «es otro claro ejemplo de un club que lleva muchos años trabajando y está recogiendo los frutos del trabajo. Personalmente estoy viviendo un sueño».