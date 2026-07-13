Dos mediocentros y un delantero, prioridades en el mercado para el Alondras

Dos mediocampistas y un delantero centro. Esas son las tres prioridades que se marca el Alondras en el mercado de fichajes para cerrar de modo casi definitivo una plantilla que inicialmente tendrá 20 integrantes, a expensas de que esa cifra pueda subir con alguno de los tres futbolistas que tendrá a prueba durante la pretemporada. Las tres incorporaciones se unirían, de este modo, a las cinco que el club ya ha anunciado oficialmente y que son las del lateral izquierdo Álex Rodríguez (Céltiga), el central Lope (Beluso), el mediocentro Antón (Italia), el mediapunta Marchena (Moaña) y el atacante Marcos Fontán (Gran Peña).

Rafa Villaverde ha dado prioridad en este verano a reforzar la sala de máquinas de su equipo, apostando por dotarlo de mayor intensidad y ritmo de juego. En este perfil encaja la llegada de Antón, que se une al único superviviente de la pasada temporada en esta línea, el canterano Adri Hernández. Por tanto, faltan dos piezas, más allá de que Pablo Marchena pueda adaptarse a la mediapunta (aunque también actúa en banda), en un rol similar al desempeñado en los dos últimos años por Lucas Camba. Por contra, han salido Rocha por cuestiones académicas y Ube y Adrián Cruz por decisión técnica.

La otra zona que quiere reforzar el Alondras es la parcela ofensiva con la llegada de un atacante, preferiblemente un delantero centro de referencia con diferentes características a las de los otros integrantes de la nómina de Rafa Villaverde. Su juego complementaría a hombres como Luismi o Manufre, que se encuentran más cómodos actuando unos metros más atrás. El problema del cuadro cangués es que la de delantero es una de las posiciones que ofrece menos alternativas y las que existen están fuera de las posibilidades económicas de la entidad que preside Rafa Outeiral.

Por otra parte, el club ha confirmado que el defensa Fabián Mouriño se incorporará a la pretemporada a prueba. Se trata de un central zurdo que militó en el Val Miñor de Juveniles y que encaja en un perfil que no tiene cubierto la escuadra rojiblanca. Fabián estará a las órdenes de Rafa Villaverde junto a los delanteros Gabri Álvarez y Roberto Lagoa. El primero de ellos sale del equipo juvenil cangués y el segundo, también canterano, estuvo jugando en los últimos años en las ligas universitarias de Estados Unidos. La idea es que, si convencen, uno de ellos cubra la ficha número 21.

Por el momento son 17 los futbolistas que están confirmados, y son los porteros Brais y Pedro Ares; los defensas Diego, Víctor, Álex Rodríguez, Aitor Aspas, Lope, Abel y Kopa; los mediocampistas Adri Hernández, Antón y Pablo Marchena; y los atacantes Javi Pereira, Yelco, Marcos Fontán, Luismi y Manufre.