Fútbol
El campus del Alondras roza su ecuador con 140 inscritos y las excursiones a Ons y Cíes en el horizonte
La actividad se prolongará hasta el 14 de agosto en el campo de O Morrazo
El campus del Alondras afronta su tercera semana de actividad con un total de 140 niños inscritos y las excursiones a Ons y Cíes, dos de los principales atractivos de la iniciativa, en el horizonte. Las dos primeras semanas del campus estuvieron marcadas por el calor, lo que llevó a la organización a acudir con frecuencia a la playa de Rodeira para realizar allí todo tipo de juegos. En esta semana la actividad ya se ha normalizado en el campo de O Morrazo, si bien el jueves habrá visita al Náutico Rodeira para cambiar el balón por el kayak, la navegación o el paddle.
De los 140 niños, señala el coordinador del campus, Diego Araújo, un 45 por ciento lo ha reservado al completo en sus siete semanas (se celebra desde principios de julio hasta el 14 de agosto). El resto se distribuye entre quienes han apostado por meses, quincenas o incluso por semanas alternas. De este modo, el número de niños diario se sitúa entre los 90 y los 100.
Un día normal en este campus, dirigido a menores de 5 a 13 años, comienza con la recepción de los inscritos a las 8.45 para comenzar la jornada a las 9.10 tras haber repartido a los participantes en grupos en función de su edad. Con el campo dividido en cuatro partes, dos de ellas se dedican al fútbol (una a la tecnificación y otra a la competición), otra a un deporte alternativo (balonmano, voleibol...) y una cuarta a juegos participativos. La idea es que, con una merienda de por medio, los participantes realicen todas las actividades hasta acabar la jornada alrededor de las 13.45 horas. Para controlar todo hay un equipo de cinco monitores.
Dentro de las actividades especiales, está prevista una excursión a Ons el día 23 y otra a Cíes el 31, ambas con la inscripción ya cerrada con 40 y 60 participantes, respectivamente.
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