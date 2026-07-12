Rodrigo Conde y Tania Castiñeira, mejores deportistas de Moaña

El remero Rodrigo Conde y la taekwondista Tania Castiñeira se alzaron con el galardón a los mejores deportistas del año en la Gala del Deporte de Moaña celebrada en la noche del viernes.

La cita sirvió para entregar el título de mejor equipo a los cadetes de la SD Tirán y a las féminas del Domaio, mientras que el Hebe se llevó el premio a la mejor entidad deportiva. Como mejor entrenador fue distinguido Jacobo Ríos.

En los mejores deportistas los elegidos fueron Sonia Boubeta y Pablo Fervenza (veteranos), Conde y Castiñeira (sénior), Hugo Shtrakhov t Carla Corrales (promesa); como equipos el Aniskalle de Petanca y la SD Samertolaméu (veterano), Tirán Sub 23 y el Domaio femenino (sénior); el Trío Cadete de Poomsae del Patiño y a Tirán cadete (promesa) y la pareja Freestyle +18 del Hebe (mixto). Además, el premio de la comunidad deportiva fue al Domaio FC y el de igualdad de género a la SD Samertolaméu.

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Por último, se entregaron menciones de honor a José Luis Macey, Juan Antonio Martínez, Toñi Costas, Delio Fernández y al Reto Solidario Abracemos el Mar del Triatlón Morrazo.