El Frigoríficos del Morrazo vuelve a batir récords: 935.000 euros de presupuesto, el más alto de su historia

El Frigoríficos del Morrazo aprobó hoy en asamblea el presupuesto más elevado de toda su historia. El club cangués saldrá a competir en la Liga Nexus Asobal con unas cuentas de 935.000 euros, en lo que supone un incremento de 50.000 con respecto a la temporada anterior, en la que ya había marcado récords. El aumento de la inversión en la plantilla, con un buen número de renovaciones al alza, y los mayores costes en apartados como el transporte, están detrás de unas cifras que supondrán un nuevo reto para la directiva que encabeza Alberto González.

En el capítulo de gastos los sueldos -de jugadores, técnicos y resto del personal- suponen la partida más alta, con una previsión de 515.000 euros. Los gastos federativos suponen otros 120.000, incluyendo en ellos una cuota de participación que se dispara hasta los 30.000, el triple que hace un par de temporadas. En viajes se destinarán 110.00 euros, 90.000 serán para suministros y 75.000 para alquileres. Otros ítems recogidos en las cuentas son los 15.000 euros de impuestos, los 8.000 dedicados a diferentes iniciativas y los 2.000 en comisiones bancarias.

Por contra, en los ingresos habrá cifras similares en cuanto a la recaudación de socios, que se prevé será de unos 160.000 euros, a los que hay que sumar otros 30.000 de taquillas. La cantina supondrá la entrada de 85.000 euros, mientras que los patrocinios registran un ligero incremento para situarse en los 260.000. En este aspecto, el director deportivo del Cangas, Óscar Fernández, apuntó que «nuestra gran fortaleza es tener a muchos pequeños patrocinadores, y el que sean muy fieles». En merchandising se estima ingresar 15.000 euros, misma cantidad que por iniciativas, y en subvenciones se habla de un aumento de 25.000 euros para situar la cifra en torno a los 340.000.

Más allá de criticar el aumento de los derechos de participación, el club también disparó con bala por los derechos televisivos. Si los ingresos en la pasada temporada en este apartado fueron unos pírricos 32.000 euros, en esta próxima no hay estimación al no estar resuelto el problema de las retransmisiones tras la desaparición de LaLiga+. «Los derechos son cero euros, pero nos tocará pagar», manifestó un indignado Óscar Fernández. El club participó en la asamblea de la Asobal esta semana pasada, en la que se facilitaron diferentes propuestas de OTT (operadores deportivos), pero, según apuntaron, de forma muy farragosa y poco clara.

En cuanto al balance de la pasada campaña, los socios de la entidad aprobaron un ligero superávit de 2.700 euros. Las previsiones apuntaban a 885.000 euros de presupuesto, si bien los ingresos se dispararon hasta los 896.438 euros, y los gastos hasta los 893.735. En el primero de estos capítulos se recibieron 156.600 euros por socios y 29.317 por taquillas, cifras inferiores a las previstas, además de unos 229.000 por patrocinios y más de 338.000 por subvenciones. La directiva rompió una lanza en favor del concello al reconocer que «es la administración que más aporta», señalando que la idea es que la Xunta colabora más en esta próxima temporada a través del Xacobeo.

En cuanto a los gastos los sueldos y la seguridad social supusieron 497.900 euros. «No hace mucho, esto ya era el presupuesto total del club», recordó Fernández. En alquileres se fueron más de 72.000 euros, 100.240 en viajes y casi 94.000 en gastos federativos. El apartado de suministros se fue hasta los 115.000 euros, ya que se incluyó la compra con subvenciones de una furgoneta. Los impuestos fueron de 9.300 euros, los gastos bancarios 1.546 y las iniciativas 3.393.

En ruegos y preguntas se expuso la posibilidad de poder reservar asiento numerado en O Gatañal, una idea que no acaba de cuajar y que podría ser replanteada en próximas citas, así como la petición de prohibir las vuvuzelas, iniciativa que para cuajar legalmente tendrá que formar parte del orden del día de una próxima asamblea.