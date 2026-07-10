Fútbol / Preferente Futgal
El CD Moaña suma seis fichajes, entre ellos a Pablo García
El histórico jugador del Alondras regresa a la competición en O Casal | El meta Aitor Valverde, Maxi, Magda, Roi González y Pepo, las otras caras nuevas
El CD Moaña prepara con celeridad su nuevo proyecto para la temporada 2026/2027, una campaña en la que mantendrá a Rafa Vázquez como entrenador. De momento, el técnico ya cuenta con 14 efectivos en la plantilla, entre ellos ocho jugadores renovados. Será una temporada muy especial para la entidad, pues cumple 50 años desde que empezó a competir. Con el lema «Moaña es Mar» el club está realizando en sus redes sociales ya una campaña especial rindiendo homenaje a toda la villa y a sus gentes vinculadas con el mundo del mar.
Uno de ellos es el capitán, Andrés Silva, defensa que lleva en la entidad desde niño y del que el club destaca su «garra, respeto y fidelidad». También continuará Marcos Torres, con el objetivo de «seguir manejando los tiempos de nuestro centro del campo», mientras que Óscar Villar seguirá para «asegurar equilibrio y consistencia en la medular». Los aficionados que llenan las gradas del campo Iago Aspas Juncal-O Casal volverán a disfrutar también del lateral derecho Juan Durán, otra de las renovaciones y un futbolista formado en la cantera del club.
La «juventud, experiencia y ADN competitivo» del lateral izquierdo Adri Costa seguirá siendo otro de los argumentos del CD Moaña. También continuará el lateral derecho Jesús Varela, que llegó desde el Alondras hace dos temporadas y acumula desde entonces más de 4.000 minutos con el equipo de O Casal. Chisco, considerado «el mariscal» de la defensa moañesa, es otra de las renovaciones ya cerradas por la directiva. A él se suma Javi Domingo, otro defensa que seguirá en la entidad y que, según el club, «encarna la excelencia defensiva con una lectura táctica impecable y contundencia en cada disputa».
Silva, Torres, Óscar Villar, Adri Costa, Jesús Varela, Javi Domingo, Juan Durán y Chisco, renovados
En cuanto a las incorporaciones, la primera anunciada es la del centrocampista Roi González, que llega procedente del Villalonga FC tras formarse en la cantera del CD Santa Mariña. Destaca por su visión de juego y su resistencia física.
Otro fichaje es el de Pedro Posada, «Pepo», que recala en las filas moañesas procedente del Alertanavia. El CD Moaña lo considera un jugador «de la casa», ya que fue allí donde debutó como sénior, y pone en valor su «equilibrio e inteligencia táctica».
La entidad cumple su 50 aniversario y lo celebra con el lema «Moaña es mar»
Otra cara nueva es la del portero Aitor Valverde, procedente del Pontevedra CF, que deberá dar un paso al frente y exhibir en O Casal su «mentalidad y reflejos felinos». La cuarta incorporación es el defensa Rodrigo Magdaleno, «Magda», que llega desde el Atios.
Recuperación
El centrocampista Maxi es el quinto fichaje. Procede del Tyde y está llamado a desempeñar un papel importante en la recuperación de balones en la medular. La sexta y última incorporación, por el momento, es Pablo García, histórico jugador del Alondras que regresa al fútbol de la mano del CD Moaña tras no salir a competir la pasada temporada.
Suscríbete para seguir leyendo
- El afloramiento de aguas profundas por el viento de nordés «congela» a los bañistas de las playas de la ría de Vigo
- Adiós a los conciertos de verano en los chiringuitos de Vigo
- Portugal da luz verde a la acuicultura del futuro con su primera macrogranja de peces en alta mar
- Muere una mujer de 60 años tras caer en un pozo y electrocutarse en Vigo
- Travesía de Vigo recupera la normalidad después de que un tráiler bloquease la rotonda con Buenos Aires
- Cangas comienza a instalar vallas en las carreteras en el entorno de las playas para impedir aparcar
- Isabel y Adolfo, de Venezuela a Ourense con sus tres hijos para reabrir un puesto en la plaza de abastos: la inmigración que rescata el comercio en Ourense
- Borja Iglesias: «Tras mi debut en el Mundial, Claudio me hizo llorar con su mensaje»