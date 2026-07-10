El CD Moaña suma seis fichajes, entre ellos a Pablo García

El CD Moaña prepara con celeridad su nuevo proyecto para la temporada 2026/2027, una campaña en la que mantendrá a Rafa Vázquez como entrenador. De momento, el técnico ya cuenta con 14 efectivos en la plantilla, entre ellos ocho jugadores renovados. Será una temporada muy especial para la entidad, pues cumple 50 años desde que empezó a competir. Con el lema «Moaña es Mar» el club está realizando en sus redes sociales ya una campaña especial rindiendo homenaje a toda la villa y a sus gentes vinculadas con el mundo del mar.

Uno de ellos es el capitán, Andrés Silva, defensa que lleva en la entidad desde niño y del que el club destaca su «garra, respeto y fidelidad». También continuará Marcos Torres, con el objetivo de «seguir manejando los tiempos de nuestro centro del campo», mientras que Óscar Villar seguirá para «asegurar equilibrio y consistencia en la medular». Los aficionados que llenan las gradas del campo Iago Aspas Juncal-O Casal volverán a disfrutar también del lateral derecho Juan Durán, otra de las renovaciones y un futbolista formado en la cantera del club.

La «juventud, experiencia y ADN competitivo» del lateral izquierdo Adri Costa seguirá siendo otro de los argumentos del CD Moaña. También continuará el lateral derecho Jesús Varela, que llegó desde el Alondras hace dos temporadas y acumula desde entonces más de 4.000 minutos con el equipo de O Casal. Chisco, considerado «el mariscal» de la defensa moañesa, es otra de las renovaciones ya cerradas por la directiva. A él se suma Javi Domingo, otro defensa que seguirá en la entidad y que, según el club, «encarna la excelencia defensiva con una lectura táctica impecable y contundencia en cada disputa».

Silva, Torres, Óscar Villar, Adri Costa, Jesús Varela, Javi Domingo, Juan Durán y Chisco, renovados

En cuanto a las incorporaciones, la primera anunciada es la del centrocampista Roi González, que llega procedente del Villalonga FC tras formarse en la cantera del CD Santa Mariña. Destaca por su visión de juego y su resistencia física.

Otro fichaje es el de Pedro Posada, «Pepo», que recala en las filas moañesas procedente del Alertanavia. El CD Moaña lo considera un jugador «de la casa», ya que fue allí donde debutó como sénior, y pone en valor su «equilibrio e inteligencia táctica».

La entidad cumple su 50 aniversario y lo celebra con el lema «Moaña es mar»

Otra cara nueva es la del portero Aitor Valverde, procedente del Pontevedra CF, que deberá dar un paso al frente y exhibir en O Casal su «mentalidad y reflejos felinos». La cuarta incorporación es el defensa Rodrigo Magdaleno, «Magda», que llega desde el Atios.

Recuperación

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El centrocampista Maxi es el quinto fichaje. Procede del Tyde y está llamado a desempeñar un papel importante en la recuperación de balones en la medular. La sexta y última incorporación, por el momento, es Pablo García, histórico jugador del Alondras que regresa al fútbol de la mano del CD Moaña tras no salir a competir la pasada temporada.