Piragüismo / Copa del Mundo de Sprint
Pablo Graña, con el mejor tiempo a la final
El palista cangués vence en su serie y en la semifinal en Montreal y esta tarde tratará de cosechar un nuevo éxito internacional
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Redacción
Cangas
El gran arranque de España en la III Copa del Mundo de Sprint de la ICF que se disputa en Montreal tiene también acento morracense. Uno de los participantes es el cangués Pablo Graña, que en la jornada del jueves ganó su serie de c1 200 metros con un tiempo de 40.78 segundos. En la semifinal también venció parando el cronómetro en 40.88 segundos y siendo de nuevo el primero en cruzar la meta.
Graña disputará, por lo tanto, en Canadá la Final A de su categoría, con el objetivo de lograr un nuevo éxito internacional.
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