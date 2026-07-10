Pablo Graña, con el mejor tiempo a la final

El gran arranque de España en la III Copa del Mundo de Sprint de la ICF que se disputa en Montreal tiene también acento morracense. Uno de los participantes es el cangués Pablo Graña, que en la jornada del jueves ganó su serie de c1 200 metros con un tiempo de 40.78 segundos. En la semifinal también venció parando el cronómetro en 40.88 segundos y siendo de nuevo el primero en cruzar la meta.

Graña disputará, por lo tanto, en Canadá la Final A de su categoría, con el objetivo de lograr un nuevo éxito internacional.