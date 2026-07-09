El Luceros debuta en A Cañiza y el Bueu en Ribadavia

Los clubes de O Morrazo de Primera Nacional de Balonmano ya conocen su calendario de cara a la temporada 2026/2027. La primera jornada está fijada para el fin de semana del domingo 20 de septiembre. Ambos jugarán a domicilio.

El Automanía Luceros visitará al BM Saeplast Cañiza, mientras que el Bueu Atlético BM empezará la temporada jugando en Ribadavia contra el BM Ribeiro Roda Ourense Provincia Termal.

En la segunda jornada los cangueses disputarán el primer encuentro ante su público en O Gatañal recibiendo al Disiclín Balonmán Lalín. En esa segunda jornada el Club Atlético Balonmán recibirá al BM Porriño.

El primer derbi de la temporada será el fin de semana del 15 de noviembre con el Automanía Luceros actuando como local. Será la jornada 9.

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En cuanto a la última fecha de la campaña, el Bueu Atlético juega en casa del Valinox Novás y el Automanía Luceros visitará al Calvo Xiria para decir adiós a la campaña. Será el fin de semana del 2 de mayo de 2027.