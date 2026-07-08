El Torneo Concello de Moaña reúne a 31 equipos en tres días de competición

La séptima edición del Torneo Concello de Moaña de Fútbol Praia reunirá a un total de 31 equipos en tres días de competición que se desarrollarán en el céntrico arenal de A Xunqueira. La cita fue presentada esta tarde en el consistorio moañés en un acto al que acudieron el edil de Deportes, Rubén Viéitez, y representantes del club organizador, Fútbol Praia A Xunqueira.

La principal novedad de este año es que la competición se abre a la base, con 14 equipos de infantiles y alevines (siete en cada categoría). Disputarán sus encuentros el viernes desde las 8.30 horas .

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El sábado y el domingo será el turno de la categoría sénior, con 17 equipos que disputarán una fase de grupos el sábado y las eliminatorias el domingo. La final será a las 20 horas. Habrá medallas para las categorías de base y trofeos para los dos primeros. En senior, trofeo para los cuatro primeros y premios a mejor jugador y mejor portero.