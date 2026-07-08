«Me gustó la política del Cangas, renovando a su plantilla cuando las cosas iban mal»

Jugó tan solo dos temporadas en Cangas antes de convertirse en uno de los mejores extremos izquierdos del balonmano nacional, luciéndose en la Bundesliga, y acumulando títulos (Liga, Copa y Champions este año) con su club, el Fútbol Club Barcelona. Pero ese tiempo fue suficiente para dejar huella y crear un vínculo emocional irrompible entre club y jugador, entre pueblo y jugador. Dani Fernández regresa a su segunda casa para volver a poner en marcha su campus, una iniciativa que ha vuelto a agotar plazas, con 123 niños y 60 que se quedaron en lista de espera. Para llevarlo a buen término hay una plantilla de 22 personas entre técnicos, fisioterapeuta, enfermera, etcétera. Entre los rostros conocidos se encuentran jugadores como los hermanos Joan y Oriol Blanco y Maider Barros, o los entrenadores Pau Campos y Xavi Salvador, que estarán con Rubén Garabaya en la dirección de la selección de Georgia.

-¿Qué tiene de especial su campus para que sea un éxito año tras año?

-Creo que es la importancia que se le da a cada jugador a nivel personal. Hay chicos que han ganado ocho campeonatos de España por estar en Barcelona o Granollers, y otros que empiezan en este deporte, y a ambos se les da la misma atención. También está el hecho de reunir a jugadores de muchas comunidades autónomas, que permite conocer a gente de otros sitios. La cercanía es fundamental, aquí nos sabemos los nombres y apellidos de todos.

-Lo normal es que los campus cuenten con un 95 por ciento de gente local, pero este siempre ha contado con bastantes jugadores que llegan de otras partes de España.

-Sí, es lo que nos hacía diferentes al principio, aunque ahora la tendencia se ha invertido y el club que más aporta es el Cangas, algo que nos hace felices. Eso sí, tenemos a chicos de unas diez comunidades autónomas.

Dani Fernández firmando esta mañana en el Libro de Honor del Concello de Cangas ante la presencia del edil de Deportes, Eugenio González. / Pablo Fernández

-¿Y qué tiene Cangas para que, pudiendo hacer el campus en cualquier otro lugar, lo haga aquí?

-Pues que ha sido muy importante en mi vida. Aquí pasé dos de los mejores años, me acogieron y ayudaron en todo momento, crecí como jugador y persona y le tengo un enorme cariño al club, a la gente, al pueblo. La ilusión de mi padre era tener un campus y salió esta opción. Cangas tiene infinidad de recursos, las instalaciones... El Eduardo Pondal lo tenemos toda la semana con el comedor, para dormir, hemos hecho actividades acuáticas... Es un sitio perfecto.

-Liga, Copa, Champions... En el Barcelona están convirtiendo esto en una costumbre.

-Mientras sea para ganar... [risas]. Ha sido una temporada perfecta, de principio a fin, sin fisuras. Lo hemos disfrutado aunque somos conscientes de que no es lo normal. Ahora toca hacer lo mismo, solo tenemos dos bajas y han llegado fichajes ilusionantes.

-Decía Antonio Carlos Ortega que cada vez es más complicado, que las diferencias con los grandes de Europa en el aspecto económico se han agrandado.

-Es totalmente cierto. Hemos reducido presupuesto año tras año, pero hemos ganado cuatro de las últimas seis Champions cuando antes, con más dinero, no era así. Es el ADN competitivo, la implicación de los jugadores ha sido espectacular... Esperemos que el club mejore y siga apostando aún más fuerte por el balonmano.

Dani Fernández junto a técnicos y participantes en su campus, esta tarde en el pabellón del IES María Soliño. / Santos Álvarez

-¿Qué tal vio al Cangas la pasada temporada?

-Cumplió el objetivo, la permanencia, y eso es de admirar después de un cambio de entrenador y de un inicio complicado. El equipo ha demostrado carácter, sacó los partidos que tenía que sacar e incluso consiguió la meta con cierta tranquilidad, entre comillas. Yo estoy muy feliz de volver a O Gatañal la temporada que viene, de que este club siga en la Asobal.

-¿Y qué le parece la configuración de la plantilla de cara a la temporada que viene?

-Creo que el mérito fundamental ha sido renovar a la gente que ya tenía. La política del club me gustó, porque cuando las cosas iban mal se apostó por renovar a los jugadores importantes, les dio confianza. Manteniendo el bloque creo que estarán ahí, hay que ser realista y no hay plantilla para competir por Europa, pero va a ser el segundo año de Quique, con un modelo ya conocido y ojalá que consiga salvarse de nuevo.

-En la selección está viviendo un momento de renovación y entrada de gente nueva.

-Desde París 2024 hemos tenido dos o tres campeonatos complicados para nosotros, los resultados no fueron los que queríamos y nos quedamos solo con el crecimiento del grupo. Es un momento difícil, pero seguimos trabajando con una plantilla muy joven. Estoy seguro de que en algún momento le daremos la vuelta a la tortilla y seremos lo suficientemente maduros para poder ganar esos partidos importantes.