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Uxía Sotelo, bronce en K-1 alevín en la Liga Provincial de Pontevedra

La palista del Ría de Aldán sumó un podio en la cuarta jornada del calendario

El Náutico Pontecesures, ganador por equipos de la prueba.

El Náutico Pontecesures, ganador por equipos de la prueba. / Fegapi

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Redacción

O Morrazo

La palista del Club de Mar Ría de Aldán Uxía Sotelo logró la medalla de bronce en la modalidad de K-1 alevín A en la cuarta jornada de la Liga Provincial de Pontevedra «O Noso Club 2026», disputada el pasado fin de semana en el embalse de Verducido. La prueba reunió una primera jornada matinal para prebenjamines, benjamines y alevines, y una segunda vespertina para los infantiles.

Por equipos se impuso el Club Náutico Pontecesures con 7.895 puntos, por delante del Náutico O Muíño de Ribadumia (7.069) y del Cofradía Pescadores Portonovo.

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