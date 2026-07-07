Piragüismo
Uxía Sotelo, bronce en K-1 alevín en la Liga Provincial de Pontevedra
La palista del Ría de Aldán sumó un podio en la cuarta jornada del calendario
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
O Morrazo
La palista del Club de Mar Ría de Aldán Uxía Sotelo logró la medalla de bronce en la modalidad de K-1 alevín A en la cuarta jornada de la Liga Provincial de Pontevedra «O Noso Club 2026», disputada el pasado fin de semana en el embalse de Verducido. La prueba reunió una primera jornada matinal para prebenjamines, benjamines y alevines, y una segunda vespertina para los infantiles.
Por equipos se impuso el Club Náutico Pontecesures con 7.895 puntos, por delante del Náutico O Muíño de Ribadumia (7.069) y del Cofradía Pescadores Portonovo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los barcos vuelven a invadir la zona de baño ante las quejas de los usuarios
- Muere un integrante de la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos en plena actuación en Agolada
- Calcinado por completo de madrugada un chiringuito en la playa de A Lanzada
- «Afouteza», el artesanal bólido creado desde cero en un garaje
- Trasladado grave un niño de dos años tras quedar atrapado en una valla de la guardería de Carril
- Un helicóptero para combatir los incendios más virulentos: resiste los 35 grados, vuela a 300 kilómetros por hora y transporta 2.500 litros de agua
- Siete vecinos acaban en urgencias por el ataque de velutina al desbrozar fincas
- Seek, el muralista que convirtió su enfermedad en impulso para vivir del arte