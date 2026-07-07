El Automanía Luceros refuerza su proyecto con las incorporaciones de Diego Rodríguez, Lamas, Miana, Riki, Xoán Canedo y Marco

El Automanía Luceros 2026-2027 ya está en marcha. El club cangués ha dejado prácticamente perfilada la plantilla con la que competirá nuevamente la próxima temporada en la Primera Nacional a las órdenes de Adrián Méndez, una vez ha cerrado la incorporación de seis jugadores y se ha asegurado la continuidad del bloque de la pasada campaña. Los nuevos fichajes son el portero Pablo Miana (Novás), el central Lamas (Reconquista), el lateral Diego Rodríguez (Carballal), el extremo derecho Xoán Canedo (Culleredo), el extremo izquierdo Riki (Teucro) y el portero Marco (ex del equipo de Autonómica), en una mezcla de jugadores de futuro y de otros que vienen a dotar de consistencia al filial del Frigoríficos del Morrazo.

Pablo Miana (2004) es un portero formado en la cantera del Dominicos que pasó por el Utebo antes de fichar por el Novás, club del que procede, en una suerte de viaje inverso al que hizo Javi Fernández desde Cangas a O Rosal. Su papel será también, previsiblemente, el de tercer portero del equipo de Asobal, por detrás de Ivan Panjan y Mateo Pallas. El otro refuerzo en portería será el de Marco, exjugador de Autonómica que completará una posición en la que también se quiere promocionar al juvenil Óscar y de la que han salido el ya citado Javi Fernández, Mateo (solo con ficha del primer equipo) y Antón, que deja el balonmano este año por motivos académicos.

Diego Rodríguez (Carballal), de 22 años, llega como fichaje estrella después de haber finalizado la pasada temporada como el tercer máximo artillero del grupo I de la Primera Nacional con 204 goles en 30 encuentros, a una media de 6,8 por partido. Méndez lo describe como un jugador que puede actuar en ambos laterales, «con muy buena finta a los dos lados y un muy buen lanzamiento exterior». Su fichaje responde al de un perfil de futurible jugador para promocionar al primer equipo. En esa misma línea se en marcha la llegada del central juvenil Lamas, que procede del Reconquista. «Es muy fintador, tiene buen lanzamiento, visión de juego con el pivote y es listo defensivamente. Es de primer año y está en proyección para ser llamado por la selección española», señala el técnico del Luceros.

Riki llega desde el Teucro para cubrir el extremo izquierdo y aportar veteranía en una posición de la que ha salido Martín Fuentes rumbo al equipo de Asobal, y en la que se quedará el juvenil Xurxo. «Nos dará experiencia y ayudará a nuestros exteriores», afirma Méndez. Xoán Canedo, por su parte, cubrirá el extremo derecho en una clara apuesta de futuro, como corresponde a un jugador que aún es juvenil de segundo año. Procede del Culleredo, donde ya anotó 39 goles la pasada campaña en la Primera Nacional. «Tanto él como Cristian son jugadores para mirar hacia arriba. Es muy listo finalizando», señala.

De este modo, la plantilla del Luceros estará formada por 21 jugadores, buscando paliar los problemas de efectivos de la pasada temporada en momentos en los que los compromisos del equipo juvenil o del primer equipo dejaron en cuadro al equipo de Primera Nacional. La idea es tener tres escalas de jugadores: Una primera con aquellos habituales en la dinámica de primer equipo (casos de Iago, William o Denís, entre otros); una segunda con jugadores asentados en la categoría que aporten cierta veteranía (Xandre, Riki, Marco o Josemi) y una tercera con juveniles prometedores en etapa de formación (Xurxo, Dimitri, Canedo o Cristian).

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De este modo, Adrián Méndez dispondrá de los porteros Miana, Marco y Óscar; los centrales Iago Iglesias, Mendu y Lamas; los laterales Denís, Salva, Diego Rodríguez, Moro, Magdaleno y Dimitri; los pivotes William, Xandre y Señoráns; los extremos izquierdos Riki, Xurxo y Josemi; y los extremos derechos Cristian, Xoán Canedo y Eloy.