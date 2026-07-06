El Cruceiro renueva su junta directiva con el objetivo de modernizar el club y recuperar categorías inferiores y masa social

Modernizar la estructura del club, sentar las bases para la recuperación de las categorías inferiores, potenciar la masa social y, tan importante como todo eso y aún más, conseguir el cambio de césped del campo Javier Guimeráns. Estos son algunos de los principales objetivos que se marca la nueva directiva del FC Cruceiro apenas dos semanas después de haber tomado las riendas de la entidad tras la dimisión de Luciano Lorenzo. El histórico dirigente deja paso en el cargo a un joven equipo de trabajo encabezado por Juan Ramón Martínez, superviviente de la anterior directiva, que llega con la idea de revitalizar un club que compite en los últimos años en la Tercera Autonómica.

Martínez está al frente de un grupo reducido formado por Mario Santos como vicepresidente, Óscar Piñeiro como tesorero, Alexandra Cabanelas como secretaria y Salvador Cabanelas como responsable de la base. «Somos cinco, que es el mínimo marcado por la Lei do Deporte de Galicia, pero la idea es ampliar. También tenemos gente que nos respalda por detrás, porque hay muchos que por temas laborales y compromisos familiares no quieren estar en primera línea», afirma Santos. De hecho, una de las ideas que están encima de la mesa es la de crear un equipo de trabajo con socios para apoyar a cada directivo.

La entrada de savia nueva en la entidad de O Hío responde, como no podía ser de otro modo, a cuestiones de tipo sentimental. «Llevaba tiempo queriendo participar, porque es el club en el que crecí, donde jugué en la base, y con la marcha de Luciano se dio así. Apostamos porque no sabíamos de nadie que quisiese presentarse», explica Mario Santos, impulsor de esta nueva directiva. Asume que «queda mucho trabajo por delante», como por ejemplo con la recuperación de la masa social. «Las gradas están vacías, y no es una cuestión de estar en Tercera. Este es el equipo de O Hío, del pueblo, y hay un sentimiento de pertenencia. Queremos hacer un proyecto que sea ilusionante», explica.

Una de las cuestiones axiales para Santos es la del cambio del césped artificial. «Prácticamente jugamos sobre asfalto. Esta es nuestra prioridad. Queremos planteárselo al concello, que conozcan la situación, igual que pasa con la iluminación. Tenemos una instalación eléctrica deficiente, con pocos halógenos y que consume muchísimo», dice. Esa renovación parece fundamental para impulsar otra de las iniciativas de la nueva directiva, la de recuperar el trabajo con la base. «Este año solo tenemos diez juveniles y el sénior. En año pasado había unos pocos niños que solo entrenaban. Queremos montar equipos prebenjamín y benjamín e ir sentando poco a poco las bases», explica.

La modernización estructural pasa también por dar el salto de lo analógico a lo digital, con la creación de una página web y de las redes sociales. Entre otras cuestiones, lo que se busca es habilitar la posibilidad de hacerse socio sin necesidad de pisar el campo. «Hay una población más envejecida con la que se mantendrá la fórmula habitual, pero así podremos atender al socio más tradicional y a las nuevas generaciones», apunta, asumiendo que «el Cruceiro se ha quedado un poco atrás en ese sentido, y nosotros queremos darle una vuelta. De momento iremos 50-50».

Noticias relacionadas

Santos no se olvida del apartado más deportivo, a pesar de que «somos conscientes de que lo primero y principal es definir un proyecto». En este sentido, señala que «somos ambiciosos y nos gustaría subir a Segunda. Tenemos una buena base, se quedan todos y tienen la ilusión de ascender. Al final es gente joven que necesita un objetivo, el nuestro es alcanzar la promoción».