Boxeo
Angello Jhadif Vászquez, de la Escuela de Boxeo Arkham, plata en el Campeonato de España
El deportista de la escuela canguesa cayó en la final de -60 kilos ante Sullivan Perdomo
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Cangas
El deportista Angello Jhadif Vásquez se ha proclamado subcampeón de España de Boxeo Élite en la categoría de menos de 60 kilos, en el torneo disputado en Badajoz del 29 de junio al pasado 5 de julio. El competidor vigués de la Escuela de Boxeo Arkham de Cangas se impuso en la pelea de cuartos de final al catalán Manuel Mateo Terrero y en semifinales al madrileño Juan David Agudelo.
En la gran final del Nacional, Vásquez acabó cediendo ante el competidor canario Sullivan Perdomo.
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