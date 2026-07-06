Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Absentismo Laboral GaliciaJuzgada el día de su bodaMuere integrante de Cantos e AgarimosDaniel SeekBaterías en O RosalAfouteza, el bólido hecho a manoNieblas en Ría de Vigo
instagramlinkedin

Boxeo

Angello Jhadif Vászquez, de la Escuela de Boxeo Arkham, plata en el Campeonato de España

El deportista de la escuela canguesa cayó en la final de -60 kilos ante Sullivan Perdomo

Angello Jhadif Vázquez, a la derecha en uno de los combates del Nacional.

Angello Jhadif Vázquez, a la derecha en uno de los combates del Nacional. / Federación Española de Boxeo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

César Collarte

Cangas

El deportista Angello Jhadif Vásquez se ha proclamado subcampeón de España de Boxeo Élite en la categoría de menos de 60 kilos, en el torneo disputado en Badajoz del 29 de junio al pasado 5 de julio. El competidor vigués de la Escuela de Boxeo Arkham de Cangas se impuso en la pelea de cuartos de final al catalán Manuel Mateo Terrero y en semifinales al madrileño Juan David Agudelo.

En la gran final del Nacional, Vásquez acabó cediendo ante el competidor canario Sullivan Perdomo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía de Cangas se enfrenta otra vez al gobierno 'no se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos
  2. Los barcos vuelven a invadir la zona de baño ante las quejas de los usuarios
  3. Ola de calor: Vigo empieza a respirar y se adentra en una semana con las máximas por debajo de los 30 grados
  4. Calcinado por completo de madrugada un chiringuito en la playa de A Lanzada
  5. San Xoán, unas bodas de plata y una casa llena de vida en Bembrive
  6. Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
  7. Brais, operado con éxito en Vigo de cruzado y menisco
  8. Un coche del rally Rias Baixas se sale de la vía y provoca un incendio en Salceda con 10 hectáreas calcinadas

La parroquia lalinense de Xaxán y la silledense de Ponte, escenarios de la exitosa serie «Animal»

La parroquia lalinense de Xaxán y la silledense de Ponte, escenarios de la exitosa serie «Animal»

Abonos al Portamérica como premio al comercio local: AETRAVI entrega las distinciones de «O meu barrio, o meu estilo»

Abonos al Portamérica como premio al comercio local: AETRAVI entrega las distinciones de «O meu barrio, o meu estilo»

Angello Jhadif Vászquez, de la Escuela de Boxeo Arkham, plata en el Campeonato de España

Angello Jhadif Vászquez, de la Escuela de Boxeo Arkham, plata en el Campeonato de España

Netflix roza los 930 millones de facturación en España tras ganar un 30,2% más en 2025

Netflix roza los 930 millones de facturación en España tras ganar un 30,2% más en 2025

Confirmaciones en Santa Baia de Camba y comuniones en Soutelo

Confirmaciones en Santa Baia de Camba y comuniones en Soutelo

El Concello detalla a los vecinos la solución para las inundaciones en la Rúa do Santo

El Concello detalla a los vecinos la solución para las inundaciones en la Rúa do Santo

El pub de la movida busca relevo

El pub de la movida busca relevo

Cada vez más municipios aplican el método CER para gestionar las colonias felinas: así funciona el sistema que exige la ley

Cada vez más municipios aplican el método CER para gestionar las colonias felinas: así funciona el sistema que exige la ley
Tracking Pixel Contents