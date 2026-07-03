Samertolaméu encara una temporada de transición con un estreno de victoria

De la mejor manera posible, con un triunfo en Narón, ha arrancado la temporada en la Liga Gallega de Traineras una Sociedad Deportiva Samertolaméu Oversea, que, en palabras de su técnico, afronta una temporada «de aprendizaje», de transición. «Hemos tenido nueve bajas, y siete de ellas han sido de remeros con experiencia en la ACT», resume José Luis Patiño, «Alika», nuevo entrenador del club moañés en sustitución de Alberto Hermo. Las salidas de este último, que también hacía las funciones de remero, de José Antonio Hermo, Víctor Rodríguez, Daniel Rúa, Nico Boubeta o Ismael Curro (este fichado por la Ziérbena de Dani Pérez), entre otros, suponen una merma en cuanto a tablas que ha sido repuesta por sangre joven de la cantera.

«Tenemos 10-11 remeros sub 23, así que será una temporada para trabajar», señala Patiño, restando importancia a una primera regata en la que los de Meira se llevaron la victoria por delante de Cabo da Cruz. «Aún es pronto para sacar conclusiones porque esto acaba de empezar, necesitamos darle tiempo. Los rivales todavía están en fase de preparación», argumenta. La misma cautela mantiene a la hora de hablar de las sensaciones en la trainera. «No sé si vamos más o menos rápido que el año pasado, porque aún siendo menos rápido puedes ganar. Me extrañaría que fuésemos mejor con gente más joven», dice. Y añade que «incluso tenemos gente que debutó esta semana en la Liga Gallega de Traineras», en referencia a Raúl Hernández.

Hernández es tan solo uno de los jóvenes que se incorpora al equipo, junto a Cristian Fervenza, David Sánchez y Rubén González. Vuelven Deril Rial y dos veteranos que aportarán poso como José Ramón Durán y Miguel Ángel Costa. El propio Patiño se desdoblará en una doble función de entrenador y remero. El resto de refuerzos son su hijo, Alejandro Patiño, y Mauro Santiago (ambos llegados desde Chapela), Alejandro Campos y Marcos Franco (SD Tirán). El resto de la plantilla está formada por los patrones Lucas Freire y Antonio Casqueiro, así como los remeros Daniel Folgada, Daniel Gondar, Diego Núñez, Francisco Costa, Hugo Paz, Joel Santomé, Rubén González y Xián Salgado.

Los remeros de Samertolaméu celebran su triunfo en Narón. / Liga Gallega de Traineras

Con todo, Patiño reconoce estar satisfecho con el rendimiento de sus pupilos. «Es un equipo que se está formando, que necesita regatas y tiempo», señala, añadiendo que, como el grueso de las tripulaciones gallegos, no va precisamente sobrado de vatios. «Tenemos el hándicap de contar con un motor limitado, así que hay que apurar en el apartado técnico», subraya. Ahí ha entrado el cambio de remada con respecto al año pasado y la colaboración de un técnico de reconocido prestigio como José Manuel Francisco, que ejerce como preparador físico. «Tenemos la suerte de contar con él, es un fenómeno», afirma.

La decisión de fichar en Meira supone para el que fuera durante muchos años remero de Vilaxoán antes de pasar por Chapela, Tirán y la propia SD Samertolaméu Oversea supone «una responsabilidad, porque es un club histórico y no quieres pillarte los dedos». Ese respaldo de Francisco «es muy positivo porque te ayuda, te aconseja y te aporta una experiencia que yo no tengo como técnico».

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El triunfo en la regata de Narón no varía un ápice los objetivos que se marca Samertolaméu para la presente temporada. «La idea era pelear en la tanda buena, intentar ser terceros, y si falla alguno de los favoritos, pelear, pero sin unas perspectivas claras de ir a por la Liga», afirma, antes de añadir que «no puedes tener el objetivo de ganar con un equipo joven y sin experiencia». Esa vitola de favorito se la otorga a Cabo da Cruz y Tirán. Los primeros, «porque han bajado de la ACT, mantienen el bloque y creo que incluso tienen mejor equipo». Los segundos, «porque ya fueron subcampeones gallegos y mantienen plantilla». A Meira le tocará pelearlo.