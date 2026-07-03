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Meira, segunda parada de la Liga Gallega de Traineras

La XII Bandeira Illa de Samertolaméu se disputa el sábado a partir de las 17 horas

Un momento de la presentación del evento.

Un momento de la presentación del evento. / Gonzalo Núñez

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César Collarte

Moaña

Meira acoge el sábado la segunda cita de la Liga Gallega de Traineras con motivo de la disputa de la decimosegunda edición de la Bandeira Illa de Samertolaméu, que reunirá a los diez equipos de la Liga A con los locales de Samertolaméu como líderes provisionales del campeonato.

La prueba se distribuirá en tres tantas con una primera en la que remarán Castropol, Cesantes y A Cabana; una segunda con Narón, Club do Mar Bueu y Mugardos; y una tercera, la de honor, con Tirán, Mecos, Cabo da Cruz y Meira.

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La competición dará comienzo a las 17 horas, pero media hora antes el club organizador hará, como ya es habitual, varios homenajes, que en esta ocasión tendrán como protagonistas a los veteranos del club y al equipo alevín masculino, protagonista de numerosos éxitos durante la presente temporada.

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