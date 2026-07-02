El Alondras ficha al extremo Marcos Fontán y busca tres incorporaciones más para cerrar su plantilla

El Alondras ha cerrado el fichaje del extremo Marcos Fontán, que se convierte, de este modo, en su quinta incorporación de cara a la próxima temporada después de las de los defensas Lope y Álex Rodríguez, del centrocampista Antón y del mediapunta Marchena. El técnico rojiblanco, Rafa Villaverde, dispone ya, de este modo, de un total de 17 futbolistas para su nuevo proyecto, en el que la escuadra de O Morrazo continuará compitiendo en la Tercera RFEF. El club busca ahora en el mercado tres nuevos refuerzos para cerrar una plantilla con 20 jugadores.

Marcos Fontán tiene 22 años y procede del Gran Peña, equipo en el que la pasada campaña disputó 27 encuentros, 17 de ellos como titular, para un total de 1.463 minutos, con una aportación de cuatro goles. Anteriormente estuvo un año en el Sigüeiro de la Preferente Norte, donde jugó 34 partidos (21 como titular) con 6 goles en su casillero, y otro en el Porriño Industrial en la temporada 2023-2024, con un balance notable de 34 partidos jugados (32 saliendo desde el once inicial) y 2.857 minutos. Fue su mejor campaña sénior en el apartado realizador, al anotar 14 dianas.

«Es un extremo desequilibrante, con buena proyección, y su llegada responde a que queríamos reforzarnos por fuera», señala el preparador del conjunto rojiblanco, que reconoce que en la pasada temporada «nos faltó algo en algunos momentos del campeonato». Fontán cumplió en un cuadro vigués que se caracterizó por su buen trato de balón y su potencial ofensivo, y ahora trasladará sus cualidades al Alondras.

La prioridad en el club cangués se centra ahora en buscar tres jugadores en el mercado, que responderían a los perfiles de un central zurdo, un mediocampista y un delantero centro que pueda aportar gol. Las negociaciones están abiertas con varios candidatos, pero por el momento todavía no se ha concretado ninguna operación. La idea es que con estas tres llegadas se complete de forma prácticamente definitiva un equipo que volverá a estar caracterizado por la polivalencia de muchos de sus integrantes. Quedaría por conocer la respuesta de Lucas Camba, que tiene oferta del club encima de la mesa, pero que está aguardando por el interés de equipos de Segunda RFEF para dar el salto de categoría. Las esperanzas de que el excanterano del Celta pueda continuar en O Morrazo son escasas, y, de hecho, el fichaje de Marchena responde a la necesidad de contar con un perfil similar.

Además, el Alondras tendrá a prueba durante la pretemporada a dos futbolistas. Uno de ellos es Gabri Álvarez, que sale de juveniles y puede actuar como mediapunta o delantero. El otro es el también delantero Roberto Lagoa, nieto del que fuera jugador y presidente del club, Manuel Lagoa Santodomingo. Formado en las categorías inferiores de la entidad alondrista. Ha pasado los últimos años en Estados Unidos disputando la liga universitaria. Ambos cuentan con similares características, al ser futbolistas corpulentos, que superan el 1,80 de altura y que se desenvuelven bien como referencias en la punta del ataque.

En caso de que convenzan a Rafa Villaverde, uno de ellos podría disponer de la que sería la ficha número 21. La idea del club era que el mediocampista Anxo, salido desde juveniles tras pasar media temporada en el Val Miñor, pudiese estar también en pretemporada, pero el jugador decidió aceptar la propuesta del Beluso para competir en la Preferente Galicia Sur.