El Frigoríficos presume de internacionales: Hugo Vila jugará el Europeo Júnior y William Thompson dos amistosos ante Francia con los Hispanos Juveniles

Con la plantilla totalmente cerrada y con Quique Domínguez repitiendo a los mandos del equipo, el Frigoríficos del Morrazo afronta el parón veraniego con la tranquilidad del deber cumplido y con la necesidad de cargar pilas para una temporada próxima que promete ser igual de exigente que la pasada. Pero no todos los integrantes de la escuadra canguesa disfrutan de descanso. El extremo derecho Hugo Vila, uno de los fichajes de este año, y el pivote William Thompson tienen por delante compromisos internacionales con los Hispanos, confirmando la apuesta de la entidad que preside Alberto González por el talento joven.

Hugo Vila ha sido convocado oficialmente para formar parte de los Hispanos Júnior que disputarán el Campeonato de Europa del 8 al 19 de este mes en la localidad rumana de Cluj-Napoca. El exjugador del Benidorm cuenta con la plena confianza del técnico Nacho Moyano, con pasado en Cangas, para estar entre los 16 elegidos y compartir posición con el balonmanista del Fraikin Granollers Pol Chaves. El resto de esta lista está integrada por los porteros Marcos García (Ademar) y David Failde (EON Alicante); los centrales Collado (Barcelona), Rocas (Granollers) y Colón (Atlético Valladolid); los laterales derechos Fis (Granollers) y Miguel Ángel Martín (Bidasoa); los laterales izquierdos Oriol San Felipe (Barcelona) y Xoán Fernández (Anaitasuna); los extremos izquierdos Reinante (EON Alicante) y Sergio Sánchez (Atlético Valladolid); y los pivotes Aldo Pagliotta (Os Belenenses), Abib Diop (Torrebalonmano) y Guido Bayo (Barcelona).

Los jugadores están convocados el día 3 en Barcelona para una concentración previa antes de irse el próximo lunes, día 6, a Rumanía. Una vez allí, sus rivales en la primera fase son Letonia (miércoles 8), Islandia (jueves 9) y Austria (sábado 11). Vila ya formó parte de la convocatoria de la selección júnior que se proclamó campeona del Airport Trophy de Suiza, torneo previo de preparación, después de imponerse al combinado local (33-32), a Francia (31-30) y a Alemania (31-28). El zurdo firmó por dos campañas en Cangas, en donde tendrá como compañero en el extremo derecho al noruego Tollef Lindqvist.

William Thompson en una convocatoria anterior con los Hispanos. / FDV

William Thompson, por su parte, continúa en el radar de las categorías inferiores de los Hispanos como uno de los jugadores más prometedores de su generación. El almeriense ha sido llamado por los Hispanos Juveniles para un doble enfrentamiento amistoso ante la selección de Francia que tendrá lugar los días 9 y 11 en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. La amplia lista de jugadores convocados por Javier Márquez está integrada por los porteros Rubén Cardeñosa (Marianistas) y Albert Quesada (Barcelona); los centrales Julio Fis (Alarcos) y Álvaro Díaz (Grubagal); los laterales izquierdos Pablo Sánchez (Córdoba), Ndour (Granollers) y Palomo (San Sebastián de los Reyes); los laterales derechos Adrián Sola (Barcelona), Arvid Pérez (Aranás) y Jorge Martínez (Covadonga); los extremos izquierdos Isturiz (Anaitasuna) y Errasti (Zarautz); los extremos derechos Purull (Granollers) y Glaria (Anaitasuna); y los pivotes William, Carballar y Jones (Barcelona), y Lita (Anaitasuna).

Los elegidos deben acudir a la cita de este viernes en Madrid para poner rumbo hacia Aranda de Duero, en donde afrontarán una semana de trabajo que tendrá su punto culminante en los dos encuentros del pabellón Santiago Manguán ante el combinado galo.