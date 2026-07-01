Fútbol
La Escuela de Fútbol Base Cangas se impone en el Torneo Infantil de Bueu
La escuadra canguesa venció al equipo local en la gran final por 3-0
La Escuela de Fútbol Base Cangas A se adjudicó la victoria en el Torneo Infantil organizado por el Club Deportivo Bueu en el campo de A Graña el pasado fin de semana. La formación canguesa derrotó en la gran final del campeonato al conjunto local del Bueu por 3-0. En el encuentro por el tercer y el cuarto puesto la victoria sonrió al Marín, que venció a una Escuela de Fútbol Base Cangas B que tuvo que conformarse con la cuarta posición.
El evento reunió a un total de siete equipos. Además de los cuatro semifinalistas también tomaron parte en el mismo el Areas y los equipos A y B del Rápido Bahía.
El torneo puso el punto y final a los campeonatos de categorías inferiores de cierre de temporada en el club buenense. Anteriormente se había disputado otro torneo para las categorías benjamín y alevín, con triunfo en ambas para los equipos de la EFB Cangas. En la primera de ellas lo logró ante el Pontecaldelas y en la segunda ante el Villa de Marín.
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