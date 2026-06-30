El Beluso cierra los fichajes de los atacantes Breixo, Hamza y Muros, y del centrocampista Anxo

La Cultural Deportiva Beluso continúa dando pasos firmes para la confección de su plantilla de cara a la próxima temporada, en la que volverá a militar en el grupo sur de la Preferente Futgal. Tras los anuncios de la renovación de Bruno Gago como inquilino de su banquillo y la llegada de los fichajes de Rubén Rosendo, Íker Barreiro y Asier Juncal, el club que preside Antonio Castro, «Toñín», ha confirmado la incorporación de cuatro nuevos futbolistas, que reforzarán principalmente la parcela ofensiva del equipo celeste. Los elegidos son el delantero centro Breixo Pereiro, que procede del Moaña; el extremo Hamza, que llega desde el Domaio; el mediapunta o extremo Pablo Vázquez, «Muros», que llega desde el Pontevedra de División de Honor Juvenil; y el centrocampista Anxo, que procede del Val Miñor de juveniles.

Breixo, de 21 años de edad, se formó en la cantera del Club Deportivo Moaña, equipo en el que militó las dos últimas temporadas en la Preferente Galicia. En la primera de ellas disputó 21 encuentros, ocho de ellos como titular, con un total de 779 minutos y un balance de seis goles. En la segunda participó en 27 partidos (10 partiendo desde el once inicial) con 971 minutos en los que marcó siete goles. «Tiene una buena zurda, juega bien de espaldas y tiene mucho gol, mucha pegada. Nos va a aportar también capacidad para asociarse», señala Gago, que lo conoce de su etapa en Moaña. Allí, en su último año de juveniles, anotó 35 dianas con el conjunto de Primera Galicia.

Hamza Boussbaa, por su parte, militó los últimos años en el Domaio de Primera Autonómica, equipo en el que ha jugado prácticamente todo. En la primera de ellas aportó 14 goles y en esta última 10. Anteriormente había estado un año en el Bueu de Segunda Autonómica, en donde también se destacó como goleador con ocho tantos. «Tiene mucha potencia en el uno contra uno, mucha velocidad, y nos va a venir muy bien para campos de grandes dimensiones», augura Gago.

Pablo Vázquez, «Muros», y Anxo se estrenarán en categoría sénior. El primero de ellos llega desde el Pontevedra de División de Honor Juvenil y actúa como mediapunta o en banda derecha. «Es muy rápido, tiene buen uno contra uno y ataca los espacios». El segundo juega de mediocampista, procede del Val Miñor, «y es muy completo, tiene buen toque y aporta trabajo».

Los cuatro fichajes se unen a las renovaciones de Santi, Mole, Bermu y Pasto, además de las de los porteros Íker y Antón, por lo que Bruno Gago ya dispone de un total de 17 futbolistas en plantilla. Son los metas Íker y Antón; los defensas David Parada, Freire, Asier Juncal y Álex Fernández; los centrocampistas Anxo, Santi, Mole, Bermu y Muros; los extremos Raúl Paredes, Íker, Hamza y Pasto; y los delanteros Breixo y Rubén Rosendo. El club todavía tiene que hablar con Ortube y con Vivi. Este último está pendiente de pasar por quirófano y se desconoce cuál sería el tiempo que permanecería alejado de los terrenos de juego. En caso de que se confirmase su continuidad, el equipo quedaría prácticamente cerrado a la espera de la incorporación de un central y de que pudiese surgir alguna oportunidad de mercado. En cuanto al capítulo de bajas, Jardí se ha unido a las ya conocidas de Millán y Bruno (ambos fichan por el Villalonga), Arroyo, Nuda y Abraham.