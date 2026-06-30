Fútbol Sala
El ADFS Bueu pone en marcha su Campus Deportivo en colaboración con la Asociación Amodiño
La Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu pone en marcha mañana la octava edición de su Campus Deportivo de verano, que organiza en colaboración con la Asociación Amodiño, y que se celebrará a lo largo del presente mes. La cita tendrá lugar en el pabellón de Beluso y consistirá en una oferta multideportiva que combina el fútbol sala, el voleibol o el atletismo con juegos tradicionales, además de actividades de convivencia, sociales, una acampada o una excursión a la Illa de Ons. También se llevarán a término iniciativas orientadas a la educación emocional y a la creación de hábitos saludables.
La propuesta se dirige a niños de 6 a 14 años y se desarrollará de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas, con media hora antes y después para la entrada y la salida al evento. Las inscripciones se pueden hacer por una semana, quince días o un mes. Para anotarse o pedir más información están los teléfonos 644 150 884 o 623 579 783.
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