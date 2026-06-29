Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora VenezuelaDependencia GaliciaConflictos docentesReto viviendaBandas latinasPlus Bomberos XuntaCelta: deberes pendientes
instagramlinkedin

Balonmano/Liga Asobal

El Cangas convoca su asamblea para el 11 de julio

La reunión será en las instalaciones del centro social (antigua Casa do Mar) a las 11.00 h en primera convocatoria y a las 11.30 h en segunda

La directiva del Balonmán Cangas en la asamblea de la última temporada, en el salón de plenos.

La directiva del Balonmán Cangas en la asamblea de la última temporada, en el salón de plenos. / Gonzalo Núñez 

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David García

Cangas

El Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo ha convocado su asamblea general de socios para el próximo 11 de julio en las instalaciones del Centro Social de Cangas (la antigua Casa do Mar). La cita será a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda.

El orden del día incluirá la memoria deportiva y el balance económico de la última temporada, en la que el club volvió a conseguir el objetivo de la permanencia en Asobal y clasificó a cuatro a de los equipos de la base para los sectores nacionales. El orden del día se completará con la presentación y aprobación del presupuesto para la próxima campaña 2026/27.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents