El Cangas convoca su asamblea para el 11 de julio

El Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo ha convocado su asamblea general de socios para el próximo 11 de julio en las instalaciones del Centro Social de Cangas (la antigua Casa do Mar). La cita será a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda.

El orden del día incluirá la memoria deportiva y el balance económico de la última temporada, en la que el club volvió a conseguir el objetivo de la permanencia en Asobal y clasificó a cuatro a de los equipos de la base para los sectores nacionales. El orden del día se completará con la presentación y aprobación del presupuesto para la próxima campaña 2026/27.