El Alondras ficha a Pablo Marchena y pierde a Martín Rafael

El Alondras cuenta ya con 15 futbolistas para la temporada 2026/27. El club cangués continúa inmerso en la configuración de la plantilla y acaba de anunciar un nuevo fichaje y dos renovaciones. La incorporación es la de un futbolista con pasado alondrista, el media punta Pablo Marchena «Marche», que procede del Club Deportivo Moaña. Además, tanto Javi Pereira como Víctor han respondido de manera afirmativa a la propuesta de continuidad del Alondras y seguirán una campaña más en O Morrazo. El que deja la disciplina alondrista es el punta Martín Rafael, que acaba de fichar por el Astorga, un equipo de Segunda RFEF.

El equipo dirigido desde los banquillos por Rafa Villaverde ha concretado cuatro fichajes en esta pretemporada. A las llegadas ya confirmadas del central Lope Quinteiro, el medio centro Antón y el lateral Álex Rodríguez ahora se une Marche. Se trata de un futbolista zurdo, que puede jugar tanto en la posición media punta como por banda y que ocupará una de las fichas sub 23. El joven se formó en las categorías inferiores del Alondras, desde donde pasó al Choco de División de Honor de juveniles. La temporada pasada regresó a la comarca de O Morrazo para jugar en Preferente con el Club Deportivo Moaña. Con los moañeses disputó casi 2.000 minutos de juego, repartidos en 31 encuentros y 21 como titular, y anotó un gol.

El capítulo de renovaciones también avanza. El Alondras se ha asegurado la continuidad de una docena de futbolistas de la pasada temporada. Entre últimos en aceptar la propuesta de la directiva presidida por Rafa Outeiral está el lateral/carrilero Víctor Cortegoso, que cumplirá su sexta temporada en O Morrazo: tres en el equipo Liga Nacional de juveniles y ahora otras tres con el equipo senior, donde ocupará otra de las fichas sub 23. El año pasado jugó un total de 21 encuentros, 15 de ellos como titular, acumulando 1.323 minutos y un gol.

El otro futbolista que seguirá a las órdenes de Rafa Villaverde es el extremo Javi Pereira, que sumará su cuarta campaña con el equipo sénior alondrista. El jugador bueués se formó en categorías inferiores en el club cangués, Pontevedra y Celta de Vigo. En la temporada 2021/22 volvió al Alondras y completó dos campañas con los rojiblancos. Luego fichó por el Arosa, donde estuvo otros dos años, y regresó a Cangas el pasado verano. Con Rafa Villaverde disputó 28 encuentros, de los que fue titular en 17, con un total de 1.425 minutos y cuatro goles.

Martín Rafael, al Astorga de Segunda RFEF

El que no continuará en Cangas es el atacante Martín Rafael. El club estaba interesado en su renovación, aunque el jugador pospuso su respuesta porque estaba pendiente de alguna oferta de categoría superior. Finalmente acaba de fichar por el Astorga, que afronta su segunda temporada consecutiva en Segunda RFEF. Martín Rafael fue uno de los jugadores más empleados por Rafa Villaverde durante la última campaña, en la que jugó 33 encuentros y aportó cuatro goles.

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De esta manera son un total de doce futbolistas los que han renovado, un grupo en el que figuran los porteros Brais y Pedro; Diego, Aitor Aspas, Abel, Kopa, Adri Hernández, Manufre, Yelco Alfaya y ahora Javi Pereira y Víctor. El único que resta por responder a la propuesta de renovación es el media punta Lucas Camba.