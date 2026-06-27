El Torneo de Banda do Río, en Bueu, arranca este lunes con más de 600 deportistas

La Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu (ADFS Bueu) organiza un año más su Torneo de Banda do Río, una cita que se ha convertido en un clásico del deporte estival en la comarca de O Morrazo. La competición arranca este lunes con más de 600 deportistas inscritos en las diferentes categorías y que proceden de Bueu, Cangas, Moaña, Marín y Pontevedra.

Uno de los atractivos de este evento es que se desarrolla al aire libre, en la pista deportiva del barrio de Banda do Río. Este lunes comenzará la competición para sénior, promesa A y promesa B, que en total suman 36 equipos. Los encuentros se jugarán de lunes a sábado, de 20.00 a 23.00 horas y hasta el 25 de julio.

Noticias relacionadas

El torneo para la categoría base está previsto que se dispute durante el mes de agosto y desde la ADFS Bueu apuntan que los conjuntos inscritos suman 300 participantes.