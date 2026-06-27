Hebe y Patiño se disputan el premio a mejor entidad deportiva

La gran fiesta del deporte de Moaña ya tiene fecha, hora y emplazamiento. La Gala do Deporte se celebrará el viernes 10 de julio, a las 21.00 horas, en el Palco da Música de la alameda del centro urbano. Allí se reunirá lo más granado del deporte local, con especial protagonismo para las figuras y clubes que destacaron a lo largo de la última temporada.

En esta edición sobresale la diversidad de disciplinas presentes en las menciones por especialidad. La gala reconocerá modalidades tradicionales, como el tiro á chave, y otras menos habituales en este tipo de citas, como el pole dance. También tendrá presencia la pesca deportiva.

Otra de las principales novedades será la creación del Premio da Comunidade Deportiva, reservado a las entidades del municipio. A falta de desvelar el nombre de la persona o entidad premiada, fueron los propios clubes y asociaciones deportivas de Moaña los encargados de valorar y reconocer el trabajo realizado por el resto de colectivos durante la temporada, según explica el concejal de Deportes, Rubén Viéitez.

Entre los reconocimientos ya confirmados figuran las menciones por especialidad, con un total de 20 galardones: Francisco Lemos, en pesca deportiva; Luis López, en tiro á chave; Karina James Colina, en pole dance; Jerónimo Rodríguez, en tenis; Marina Calvar, en piragüismo; Daniel Barcia, en MTB; Andrés López, en horseball; Sara Pena, en taekwondo; Iván Giráldez, en natación; Leyre Cerviño, en gimnasia acrobática; Pablo Santos, en baloncesto; Miguel García, en atletismo; Rafa Villaverde, en fútbol; Aitana Santomé, en balonmano; Roberts Abraham Luna, en fútbol americano; Álex Pazos, en lucha libre; Marina Oliveras, en patinaje; Iván Malvido, en jiu-jitsu; Gabriel González, en remo; y André Costa, también en remo. Durante la propia gala se darán a conocer, además, las cinco menciones de honor.

Uno de los premios más especiales será el dedicado a la promoción de la igualdad de género en el deporte. En esta categoría están nominados la SD Samertolaméu, de remo; Defensoras do Morrazo, de baloncesto; y Taekwondo Patiño.

En el apartado de equipo mixto, las nominaciones son para la pareja alevín Poomsae Patiño, la pareja Freestyle +18 Hebe y el equipo Freestyle Hebe.

Dentro de los galardones colectivos, el premio al equipo promesa masculino saldrá de entre el cadete de la SD Tirán, el alevín de la SD Samertolaméu y el equipo inclusivo Parapoomsae Hebe. En femenino optan al galardón el infantil de Defensoras do Morrazo, el infantil de la SD Tirán y el trío cadete Poomsae Patiño.

Los premios ya conocidos son los correspondientes a los equipos veteranos, con la SD Samertolaméu como ganadora en categoría masculina y Petanca Aniskalle en la femenina. En sénior femenino, el reconocimiento recaerá en las jugadoras del Domaio FC de fútbol. El galardón masculino de la categoría sénior se decidirá entre la SD Tirán Sub-23 y la SD Samertolaméu, ambos clubes de remo.

El olímpico Rodrigo Conde, candidato a deportista sénior masculino. | / PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

En los premios individuales, la mejor deportista sénior femenina saldrá de entre Sara Pena, del Patiño; Tania Castiñeira, del Hebe; y María Álvarez, de la SD Tirán. En categoría masculina, los nominados son Iago Gil, del Hebe; el remero olímpico Rodrigo Conde; y el atleta Leo Rodríguez.

En la categoría de promesas femeninas, las candidatas son Carla Corrales, del Náutico Cobres; Nuria Rodríguez, del Hebe; y Zaida Chantada, de Atletismo Samertolaméu. En promesa masculina, los nominados son Xián Rodríguez, del Vila de Cangas; Hugo Shtrakhov, del Hebe; y Manuel Pérez, del Patiño.

En cuanto a los veteranos, los candidatos masculinos son Pablo Fervenza, de Atletismo Samertolaméu; Lolo Santomé, del Tercans; y Aureliano Gil, del Patiño. En mujeres optan al premio Tatiana Rivas, del Hebe; Virginia Sixto, del Patiño; y Sonia Boubeta, de la SD Samertolaméu.

Los entrenadores nominados son Ismael Martínez, del BM Porriño; Lucas Rodríguez, del Vila de Cangas; y Jacobo Ríos, del Hebe. El título de mejor entidad deportiva se disputará entre los dos clubes de taekwondo del municipio: Hebe y Patiño.

Además, el jurado elegirá al mejor deportista masculino y a la mejor deportista femenina de entre todas las categorías, así como al mejor equipo de la temporada.