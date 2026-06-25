El Club do Mar Bueu renueva su apuesta por la cantera en una temporada para crecer

Por necesidad, pero también por convicción. El Club do Mar Bueu Simei redobla su apuesta por la cantera en una temporada en la que apunta a seguir creciendo después de haber sentado el año pasado las bases de un renovado proyecto, con el que consiguió finalizar en la quinta plaza de la Liga Gallega. Y es que en una campaña en el que los cambios normativos obligarán a contar con un mínimo de cinco canteranos en la trainera, pocas escuadras, por no decir ninguna, está tan tranquila como la buenense a este respecto. De los 18 remeros inscritos en la plantilla A un total de 15 son canteranos, dejando tan solo dos plazas para propios y una única para no propios. De récord.

«Es nuestra filosofía, trabajar con los nuestros. Sí intentamos tocar gente para reforzarnos, pero estamos en un lugar donde es muy difícil», señala José Ferral, haciendo referencia a la situación geográfica más periférica en el mundo del remo que tiene Bueu. «Aquí es complicado quitarles remeros a clubes como Meira, Tirán o Chapela, que están en la Ría de Vigo. Casi es más fácil traerlos de arriba», asegura el entrenador, que cumple una década al frente de la Maruxía.

De este modo, el gran éxito de los buenenses ha sido mantener el bloque de la pasada temporada, con la salvedad de la baja de Moledo, y apuntalado simplemente por tres incorporaciones. La más notable es la de Ismael Lijó, que regresa tras un año parado para aportar un punto de veteranía a una escuadra que no va sobrado de ella. También llegan David González (Cesantes) y David Barreiro, que aunque ya estaba en la disciplina del club, no remó en la última campaña. Se unen a los renovados Andrés Ríos (patrón), Carlos Palmeiro, Daniel Moital, Hugo Dopazo, Iago Pastoriza, Ignacio Ortega, Joel Otero, Martín Pérez, Matías Bello, Miguel Oliveira, Miguel Torres, Raúl Pablo Baqueiro, Rodrigo Torres, Salvador Castro y Sergio Pérez.

Manuel Juncal, presidente del Club do Mar Bueu, durante su intervención en la reciente presentación del equipo. / Santos Álvarez

«Para un equipo limitado como el nuestro el fichaje de Ismael es muy bueno», afirma Ferral, que cree que el Club do Mar ha incrementado ligeramente su nivel con respecto a la pasada temporada, no solo por esta incorporación «sino porque el año pasado teníamos remando a cinco juveniles que ahora ya son sénior, con un año de experiencia». El otro factor de mejora está en el hecho de comenzar a poder conjuntar la trainera tras unos meses complicados. «Tenemos mucha gente fuera por estudios o trabajo, en Ferrol, Santiago o A Coruña, y es complicado juntarlos para los entrenamientos», apunta el técnico, que, ahora sí, tiene prácticamente a todos en el barco.

«El haber hecho solo dos o tres cambios nos permite tener continuidad. El equipo era muy joven y poco a poco tiene que ir adquiriendo veteranía para competir. Hay que ir haciéndolo poco a poco», manifiesta. La experiencia le da la razón, con esa anterior generación que fue madurando progresivamente hasta tocar techo con el ascenso a la Liga Eusko Label. Luego, tras el descenso en 2024, tocó arrancar un nuevo proyecto.

Hablar de objetivos es utópico «en un año difícil, porque Mecos se ha metido por el medio, y se une a los de siempre de arriba, con Cabo da Cruz, Meira, Tirán y supuestamente nosotros». En lo que no tiene dudas es en asegurar que «el nivel ha bajado bastante, los equipos están muy justos, con un par de veteranos y muchos chavales. Son plantillas más normales, no esos equipazos de antes».

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La gran ventaja del Club do Mar Bueu es que mientras trabaja el presente ya tiene preparado el futuro, con una trainera B que será su vivero para futuras temporadas. De la mano de Valente Campos estarán Alexis Sánchez, Ángel Ruibal, Anxo Gutiérrez, Brais García, José Manuel Costas, Juan Aguete, Julio Pastoriza, Marcos Martínez, Martín Juncal, Nicanor Edjo, Pablo Prieto, Samuel Seijas y Sergio Souto, junto a aquellos que alternarán A y B como David Barreiro, David González, Hugo Dopazo, Joel Otero, Miguel Oliveira y Miguel Torres.