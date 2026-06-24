Manuel Pousa pone rumbo al mundial y al europeo

El palista cangués Manuel Pousa está a punto de poner rumbo al campeonato del mundo de piragüismo en la categoría sub 23 y después al europeo. El deportista permanece concentrado en Talavera de la Reina y el lunes viajará con el resto de la delegación de la federación española a Halifax (Canadá), donde el 1 de julio arrancará el mundial.

Manuel Pousa, que forma parte del Club de Mar Ría de Aldán-Gandón, consiguió el billete para el mundial y europeo en el selectivo disputado a principios del mes de marzo en Trasona (Asturias). El joven compite en la modalidad de K1-200 metros y logró el segundo puesto en categoría absoluta. Solo le superó el también gallego Carlos Arévalo, uno de los integrantes del K4-500 metros olímpico español y que hace unos días logró la medalla de plata en el Campeonato de Europa absoluto disputado en Portugal junto al cangués Rodrigo Germade.

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El entrenador de Manuel Pousa es Luis Brasero, uno de los técnicos más importantes a nivel internacional y que ha formado a gran parte de los deportistas olímpicos españoles. El palista de Aldán regresará a España el 6 de julio, donde estará menos de dos semanas porque el día 20 viajará a Szeged (Hungría) para el europeo, donde cerrará el calendario internacional de este año. «Antes de viajar me gustaría agradecer los ánimos de toda la gente que me apoya en la distancia, como la familia, amigos, la parroquia de Aldán y la Asociación de Vecinos de Herbello», concluye Manuel Pousa.