Luismi se compromete con el Alondras una temporada más

El Alondras ha cerrado la continuidad del que ha sido su máximo artillero en la temporada 2025/26: Luis Miguel Rincón «Luismi», que anotó un total de diez tantos en los 33 partidos disputados. Con este acuerdo el delantero cumplirá su cuarta campaña en las filas alondristas, una estancia repartida en dos etapas.

Luismi, de 34 años, fue uno de los jugadores más utilizados por Rafa Villaverde en su primera temporada al frente del club cangués. El punta vigués disputó más de 2.500 minutos, distribuidos en 33 encuentros y en los que formó parte del once titular en 28 ocasiones. El jugador se quedó a solo un tanto de igualar su mejor registro con la camiseta rojiblanca. En la campaña 2019/20 anotó siete goles y en la siguiente su aportación llegó hasta los once. Una marca que tendrá la oportunidad de mejorar en la liga 2026/27.

Luismi es la décima renovación del Alondras, que en las últimas semanas ya se aseguró la continuidad de los porteros Brais y Pedro; del núcleo duro de su bloque defensivo con Diego, Aitor Aspas, Abel y Kopa; el medio centro Adri Hernández; y los delanteros Manufre y Yelco Alfaya.

El club aguarda aún por la respuesta de otros cuatro futbolistas a los que se le ofreció la renovación para la próxima temporada: el lateral/carrilero Víctor, los extremos Javi Pereira y Martín Rafael y el media punta Lucas Camba.

Primeros refuerzos

La continuidad de Luismi sigue dando forma al proyecto deportivo del Alondras de cara a la próxima temporada. Además de las diez renovaciones ya confirmadas en club de O Morrazo ya ha comenzado a moverse en el mercado y hace unos días confirmó sus tres primeros fichajes: el regreso del central Lope Quinteiro desde la Cultural Deportiva Beluso; el medio centro Antón, que se formó en las categorías inferiores rojiblancas y que la temporada pasada militó en la liga universitaria italiana, donde estaba por motivos de estudios; y el lateral izquierdo Álex Rodríguez, que llega desde el Céltiga.

De esta manera Rafa Villaverde cuenta ya con trece futbolistas confirmados para afrontar la temporada 2026/27. Uno de ellos, Yelco Alfaya, aún está en pleno proceso de recuperación de su rotura parcial de ligamentos en la rodilla, que le obligó a pasar por quirófano el pasado mes de abril.

Desde el Alondras son optimistas y confían en el que el delantero cangués pueda comenzar la pretemporada con el resto de sus compañeros, aunque sea a otro ritmo, puesto que su evolución va por buen camino.

A la espera de recibir la contestación de los cuatro futbolistas que están pendientes de renovación el Alondras trabaja para cerrar al menos cuatro fichajes más para reforzar el equipo. La prioridad del cuerpo técnico es incorporar un defensa central más, un jugador de banda y dos medios centros.