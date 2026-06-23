Fútbol | Primera Futgal
Miguel del Ojo continúa en el banquillo del Domaio y renueva a 15 futbolistas
Los goleadores Jonás y Róber Carracelas, entre los jugadores que continúan en los rojillos | Unai, Ángel, Asier Juncal, Hamza y Dani Riveiro causan baja
Miguel del Ojo continuará sentándose en el banquillo del Domaio la próxima temporada, en un proyecto que ya ha comenzado a perfilar con los primeros nombres en los capítulos de renovaciones y de bajas. El técnico ha conseguido la continuidad del grueso de su plantilla, un total de 15 jugadores que formarán el núcleo duro de un equipo al que hay que pulir con varios fichajes.
El meta Gabri y la dupla goleadora formada por Jonás Caride y Róber Carracelas están entre los jugadores que seguirán siendo rojillos la próxima campaña. Entre los dos últimos anotaron la friolera de 36 goles la pasada temporada, todo un seguro de vida para cualquier escuadra. Junto a ellos también han dado el sí los laterales Darío, Carballo y Lucas Sotelo; los centrales Aldao, Manu Iglesias, Manu Hermelo y Antón; los centrocampistas Pedro, Adrián Lois y Fran; y el delantero Pablo Soage. A ellos se unirá también Diego Casqueiro, que estuvo recuperándose de una grave lesión la pasada temporada.
Las bajas confirmadas son las del meta Unai, Ángel por estudios, Asier Juncal (Beluso), Dani Riveiro y Hamza.
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