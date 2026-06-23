El Frigoríficos completa su plantilla con el lateral izquierdo bosnio Nemanja Pestic

La guinda que le faltaba al pastel del Frigoríficos del Morrazo 2026-2027 ha llegado. El club cangués ha anunciado el fichaje del lateral izquierdo Nemanja Pestic, que procede del Dicorpebal Logroño La Rioja, y que viene a paliar las necesidades de los de Quique Domínguez en el sistema defensivo y en el lanzamiento exterior. El joven jugador bosnio, de 24 años de edad, se une, de este modo, a las incorporaciones ya confirmadas del central Pelle Boesen (OIF Arendal) y de los extremos derechos Hugo Vila (Benidorm) y Tollef Lindqvist (Kristiansand Topphandball). La plantilla, salvo sorpresa de última hora, queda, ahora sí, totalmente cerrada.

La de Pestic ha sido una operación relámpago que ha cobrado forma en los últimos días hasta acabar con su incorporación. El jugador, al que le restaba un año de contrato en Logroño, estaba en el mercado, ya que el club riojano quería prescindir de sus servicios. El Cangas ha aprovechado la oportunidad, toda vez que Pestic encaja sobre el papel en el perfil que estaba buscando, el de un buen defensor y el de un especialista en el lanzamiento de larga distancia que aporte matices diferentes al juego cangués.

Pestic, de 2,02 metros de estatura y 100 kilos de peso, se formó en las filas del Jedinstvo Brcko de su país natal, desde donde dio el salto al Spacva Vinkovci croata y al Sloga Doboj bosnio. En la temporada 2023-2024 firmó por el Partizán de Belgrado, equipo que abandonó en octubre de la temporada siguiente para incorporarse a uno de sus competidores en la Liga Serbia, el Vranje RK. Ahí completó una gran campaña, convirtiéndose en uno de los máximos realizadores de la competición, con una media de 7 goles por encuentro, lo que le valió incluso para debutar con la elástica de la selección bosnia.

En Logroño no ha tenido la participación esperada, a la sombra del húngaro Andrej Pergel, y anotó únicamente 19 goles en 27 encuentros. Su mejor partido fue, eso sí, el que midió al cuadro riojano con el Frigoríficos del Morrazo en la jornada 22, en el que anotó seis dianas con otros tantos lanzamientos.

El ya nuevo jugador del Cangas aportará centímetros a un equipo que no va especialmente sobrado de ellos, así como polivalencia en ambos lados de la pista. "Es un jugador con unas condiciones físicas muy importantes. Tiene altura, fuerza, capacidad de lanzamiento y puede ayudarnos también en el aspecto defensivo. Buscábamos un perfil que completase bien el equipo y que nos diese alternativas en los dos lados de la pista", explica el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández. Pestic, por su parte, se mostró "muy feliz de llegar al Cangas", y apuntó que "sé que es un club con mucha historia, una afición especial y una identidad muy fuerte". Su objetivo es el de "seguir creciendo, acumular minutos y demostrar todo lo que puedo aportar al equipo".

El Frigoríficos contará, pues, con un total de 17 jugadores en su primera plantilla para la próxima temporada, lo que obligará a Quique Domínguez a realizar un descarte en cada convocatoria. Los integrantes del equipo morracense son los porteros Ivan Panjan y Mateo Pallas; los centrales Boesen, Manu Pérez y Santi López; los laterales Pereiro, Ludman, Pestic, Rivero y Gayo; los pivotes Javi García, Quintas y Pablo Castro; y los extremos Hugo Vila, Tollef Lindqvist, Arnau Fernández y Martín Fuentes. A ellos habrá que sumar los jugadores que alternen el Automanía Luceros de Primera Nacional con el primer equipo, con especial mención al pivote William Thompson.